CES 2023: il futuro di AMD è High-Performance e Adaptive Computing

In occasione del CES 2023, la presidente e CEO di AMD, Lisa Su, ha illustrato il ruolo significativo che l’high-performance e l’adaptive computing svolgono nella creazione di soluzioni per le sfide più importanti del mondo.

Durante il suo keynote dal vivo, la dottoressa Su ha illustrato i prodotti di punta AMD di prossima generazione, che ridefiniscono ciò che è possibile fare in tutti i mercati in cui l’azienda opera oggi.

Le innovazioni di AMD al CES 2023

Partiamo dai pc: AMD ha annunciato nuovi processori mobile e desktop per ogni tipo di utente, dai gamer occasionali e creatori di contenuti ai professionisti e lavoratori ibridi, insieme a nuove soluzioni grafiche per portare la potenza del gaming ad alte prestazioni su mobile.

Tra questi, i processori AMD Ryzen Serie 7040 Mobile, con un massimo di otto core “Zen 4” e la grafica AMD RDNA 3.

Nell’ambito dei nuovi processori Ryzen 7040 Series Mobile, AMD ha presentato anche la tecnologia Ryzen AI, il primo hardware dedicato all’intelligenza artificiale in un processore x86.

I processori AMD Ryzen serie 7045HX per Mobile sono dotati di un massimo di 16 potenti core “Zen 4” e 32 thread, e sono costruiti su una tecnologia di processo avanzata a 5 nm.

I processori AMD Ryzen 7000X3D Series con tecnologia AMD 3D V-Cache vengono descritti dall’azienda come i processori da gaming più veloci al mondo.

La grafica AMD Radeon RX 7000 Series per laptop basata sull’architettura RDNA 3 offre un’efficienza energetica e prestazioni elevate per alimentare i giochi a 1080p con impostazioni ultra e le applicazioni di creazione di contenuti avanzata sui laptop premium di nuova generazione.

Lisa Su ha poi condiviso gli ultimi progressi dell’azienda per abilitare l’AI pervasiva, presentando in anteprima nuovi prodotti per ampliare il portafoglio di prodotti AI dall’edge al cloud:

L’acceleratore AMD Alveo V70 AI con prestazioni ed efficienza energetica all’avanguardia per molteplici carichi di lavoro di inferenza AI.

con prestazioni ed efficienza energetica all’avanguardia per molteplici carichi di lavoro di inferenza AI. La prima CPU e GPU integrata per data center al mondo, AMD Instinct MI300. Progettati per prestazioni HPC e AI da primato, gli acceleratori MI300 sfruttano un innovativo design 3D chiplet che combina l’architettura GPU CDNA 3, i core CPU “Zen 4” e i chiplet di memoria HBM.

Healthcare e aerospaziale

La tecnologia di adaptable computing e AI di AMD, sottolinea l’azienda, alimenta le soluzioni mediche tra le più importanti del mondo, consentendo diagnosi e scoperte di farmaci più rapide e una migliore assistenza ai pazienti.

Al CES, l’azienda ha annunciato le librerie AMD Vitis Medical Imaging per portare più velocemente sul mercato prodotti di imaging medicale di alta qualità riducendo i tempi di sviluppo.

Queste librerie software accelerano l’imaging medicale di alto livello sui dispositivi SoC AMD Versal con AI Engines per offrire agli operatori sanitari e ai loro pazienti un imaging di alta qualità e a bassa latenza.

Per quanto riguarda i progressi nel settore aerospaziale, le soluzioni di adaptive computing di AMD aiutano i satelliti e i veicoli spaziali a elaborare i dati e a sfruttare l’intelligenza artificiale pervasiva per ricavarne informazioni.

Durante il keynote, la Dottoressa Su ha condiviso come gli FPGA e i SoC adattivi di AMD stiano contribuendo a plasmare il futuro dell’esplorazione spaziale, alimentando le recenti missioni spaziali, da Mars Curiosity e Perseverance alla recente missione lunare Artemis.