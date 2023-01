CES 2023: ecco le nuove soluzioni HP per il lavoro ibrido

Al CES 2023, HP ha annunciato nuovi prodotti e soluzioni progettati per potenziare le esperienze ibride degli utenti, in modo che le persone possano operare con successo nel mondo digitale di oggi.

La community dei freelance – sottolinea innanzitutto HP – continua a crescere in modo esponenziale ed entro il 2027 i freelance costituiranno più del 50% della forza lavoro totale degli Stati Uniti, sostiene l’azienda.

Ecco perché HP ha deciso di portare la potenza del suo brand Dragonfly ai freelance che desiderano esperienze di alto livello nel lavoro ibrido. Questo gruppo di utenti – afferma l’azienda – desidera una tecnologia con la potenza necessaria per il multitasking e per i carichi di lavoro più pesanti, unita a un’assistenza e a servizi integrati per la massima tranquillità.

Il nuovo portfolio HP Dragonfly Pro aiuta a ridurre l’attrito nella vita degli utenti e offre le esperienze che contano di più, tra cui: audio, fotocamera e touchscreen potenti; durata della batteria per tutto il giorno; assistenza e servizi concierge dal vivo 24/7 per una produttività senza problemi.

Il lavoro ibrido secondo HP

Il Chromebook Dragonfly Pro è stato progettato per coloro che sono costantemente connessi a Internet, che desiderano un dispositivo facile da usare con funzioni e design di alto livello e che consumano una varietà di contenuti ovunque vadano.

Questo dispositivo da 14 pollici è in grado di affrontare tutto per apparire al meglio, con la prima fotocamera da 8 MP al mondo rivolta verso l’utente in un Chromebook a conchiglia, insieme al display touchscreen più luminoso in un Chromebook, in modo che i contenuti appaiano al meglio in una stanza buia o in una giornata di sole. È inoltre certificato Intel Evo per garantire prestazioni, connettività e ricarica rapide e consente un abbinamento perfetto tra il telefono e il dispositivo.

Il nuovo HP Dragonfly Pro è stato progettato in collaborazione con AMD utilizzando il framework di adaptive platform management dell’azienda, che ottimizza le prestazioni in scenari di produttività reali. Questo è anche il primo dispositivo HP a offrire un accesso one-touch al supporto live concierge HP 24/7 direttamente tramite uno dei quattro tasti di scelta rapida del dispositivo.

Il tasto di scelta rapida Control Center consente di accedere rapidamente alle impostazioni più comuni del dispositivo, un tasto Fotocamera consente di regolare facilmente le impostazioni della fotocamera e il quarto tasto può essere personalizzato dall’utente per ottimizzare il flusso di lavoro o consentire una semplice navigazione.

Poiché i freelance si impegnano a trovare il modo di adottare e incorporare pratiche sostenibili nel loro lavoro, entrambi i dispositivi sono registrati EPEAT Gold negli Stati Uniti e sfruttano metalli e plastiche riciclate insieme a imballaggi riciclabili e di provenienza sostenibile.

Lavorare in modo sicuro, protetto e produttivo

Il lavoro ibrido è destinato a rimanere, ribadisce HP, che aggiunge: il 77% dei dipendenti preferisce un modello ibrido, ma essere produttivi in un ambiente ibrido comporta delle sfide.

I dipendenti dispongono di spazi di lavoro più efficienti e produttivi a casa. Le persone desiderano le migliori esperienze con i pc ovunque lavorino, ma si accorgono che la maggior parte degli ambienti d’ufficio non è altrettanto allettante, con una tecnologia obsoleta che porta alla frustrazione dei dipendenti e alla perdita di produttività.

Con le novità introdotte al CES, HP vuole elevare tutti gli spazi di lavoro con nuovi dispositivi e soluzioni, in modo che i dipendenti possano lavorare in modo sicuro, protetto e produttivo ovunque il loro lavoro li porti.

Potenziati da HP Presence, HP Dragonfly G4, HP EliteBook 1040 G10 e HP Elite x360 1040 G10 offrono esperienze di collaborazione più significative grazie a innovazioni intuitive per le videoconferenze. Tra queste:

L’ esperienza Multi-Camera supporta flussi video doppi e la commutazione della videocamera, in modo che gli utenti possano facilmente mostrare il proprio volto e un oggetto o una lavagna contemporaneamente, picture-in-picture o fianco a fianco. I nuovi pc commerciali sono i primi notebook business al mondo – afferma l’azienda – a supportare l’uso simultaneo di due fotocamere.

supporta flussi video doppi e la commutazione della videocamera, in modo che gli utenti possano facilmente mostrare il proprio volto e un oggetto o una lavagna contemporaneamente, picture-in-picture o fianco a fianco. I nuovi pc commerciali sono i primi notebook business al mondo – afferma l’azienda – a supportare l’uso simultaneo di due fotocamere. La funzione Auto Camera Select utilizza il rilevamento intelligente del volto per riconoscere quale videocamera è rivolta all’utente, in modo da mantenere il pubblico impegnato senza interrompere il contatto visivo.

utilizza il rilevamento intelligente del volto per riconoscere quale videocamera è rivolta all’utente, in modo da mantenere il pubblico impegnato senza interrompere il contatto visivo. HP Keystone Correction semplifica la condivisione di una lavagna o di un documento fisico ritagliando e appiattendo automaticamente le immagini dalla fotocamera con un solo clic.

semplifica la condivisione di una lavagna o di un documento fisico ritagliando e appiattendo automaticamente le immagini dalla fotocamera con un solo clic. HP Be Right Back consente agli utenti di cambiare il feed video in un’immagine fissa senza interrompere le riunioni quando hanno bisogno di una pausa.

Mentre gli utenti si spostano durante la giornata, nuove funzioni aiutano a ottimizzare in modo intelligente le prestazioni e il consumo energetico, tra cui:

Intelligent Hibernate apprende i modelli di utilizzo del pc, in modo che il dispositivo passi automaticamente alla modalità di “ibernazione” per ridurre al minimo il consumo della batteria alla fine della giornata lavorativa. Con il tempo, il pc è in grado di prevedere quando l’utente utilizza il dispositivo il giorno successivo e di convertirlo in una moderna modalità di standby per un’esperienza di accensione immediata.

apprende i modelli di utilizzo del pc, in modo che il dispositivo passi automaticamente alla modalità di “ibernazione” per ridurre al minimo il consumo della batteria alla fine della giornata lavorativa. Con il tempo, il pc è in grado di prevedere quando l’utente utilizza il dispositivo il giorno successivo e di convertirlo in una moderna modalità di standby per un’esperienza di accensione immediata. Smart Sense ottimizza le prestazioni termiche del pc utilizzando l’intelligenza artificiale per imparare e adattarsi ai modelli di utilizzo del pc. Il risultato è un computer portatile più silenzioso e più fresco, più comodo da usare e in grado di fornire la potenza necessaria per lavorare.

Periferiche e accessori

Con display di dimensioni comprese tra 21,5 e 44,5 pollici di diagonale, i monitor HP E-Series G5 si integrano perfettamente in casa o in ufficio con un design elegante e raffinato. La serie offre una varietà di scelte per aiutare i lavoratori ibridi a rimanere concentrati e connessi, grazie alla risoluzione 4K su alcuni modelli, agli schermi curvi e ultrawide, al 99% di sRGB e agli accessori coordinati.

Gli utenti possono lavorare comodamente grazie a HP Eye Ease che riduce l’esposizione alla luce blu, mentre il sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità dello schermo. Il monitor HP E45c G5 è il primo monitor curvo super ultrawide dual QHD da 45 pollici al mondo, per un’esperienza più coinvolgente. È possibile sostituire due monitor QHD da 24 pollici con un unico enorme monitor da 44,5 pollici di diagonale grazie alla nuova funzione Virtual Dual Display. Tutti i monitor di questa serie sono realizzati al 90% con materiali riciclati e rinnovabili, come i fondi di caffè e l’alluminio riciclato.

Per chi lavora a casa, per chi studia e per chi ama l’intrattenimento, i monitor HP M24h e M27h FHD migliorano le configurazioni domestiche grazie a un’ergonomia migliorata che consente di trovare la postura e l’angolo di visione perfetti, in modo che gli utenti si sentano sempre al meglio. È anche la prima serie di monitor al mondo con una guida all’impostazione confortevole grazie al software di visualizzazione integrato.

Sfruttando la potenza della tecnologia audio Poly, HP ha presentato inoltre la linea Poly Voyager Free 60 Series di auricolari wireless di livello professionale per stili di vita ibridi. Sia che si tratti di partecipare a una conferenza telefonica o di ascoltare le proprie hit preferite, la serie Poly Voyager Free 60 offre fino a cinque ore di conversazione con cancellazione attiva del rumore (ANC) e tecnologia WindSmart per bloccare i rumori di sottofondo che distraggono.

La versione standard include una custodia di ricarica che offre 10 ore aggiuntive di conversazione, mentre Poly Voyager Free 60+ è dotato di una custodia di ricarica intelligente. La custodia di ricarica intelligente è dotata di un display OLED touch screen con facile accesso alle funzioni volume e mute, una rapida visione della durata della batteria e dello stato delle chiamate e un ingresso analogico da 3,5 mm ideale per i sistemi di intrattenimento in volo.

Disponibili in nero carbone o bianco sabbia, gli auricolari wireless presentano un design elegante e moderno per un comfort e una flessibilità che durano tutto il giorno. Con l’applicazione mobile Poly Lens, gli utenti possono personalizzare le impostazioni del proprio dispositivo Poly, mentre i team IT possono gestire e ricevere informazioni.

La webcam HP 620/625 FHD aiuta gli utenti a dare il meglio di sé durante la giornata. Questa webcam FHD 1080p certificata Zoom è dotata di doppio microfono a riduzione del rumore, campo visivo regolabile e funzioni video, tra cui la messa a fuoco automatica, l’inquadratura del volto AI e il miglioramento della luce di sfondo.

Per un accesso facile, veloce e sicuro, la webcam consente di risparmiare secondi preziosi grazie alla compatibilità con il riconoscimento facciale di Windows Hello. La webcam cattura ogni angolo con una rotazione di 360 gradi e un’inclinazione di 90 gradi per una maggiore flessibilità. Le caratteristiche di sostenibilità includono il 71% di plastica riciclata post-consumo e un imballaggio riciclabile al 100%.

Il mouse silenzioso ricaricabile HP 710 consente agli utenti di lavorare dove vogliono, grazie al design compatto, ai clic silenziosi e alla durata della batteria fino a 90 giorni. Con sei pulsanti programmabili per scorciatoie personalizzate, gli utenti possono massimizzare il flusso di lavoro e lavorare senza problemi con la compatibilità multi-OS su tre dispositivi salvati.

Il dispositivo è realizzato con il 60% di plastica riciclata post-consumo. Progettato per il programma di accessori per computer portatili Intel Evo, il mouse offre connettività e affidabilità senza soluzione di continuità se abbinato ai computer portatili Intel Evo.

I servizi HP Carbon Neutral Computing aiutano le aziende ad orientarsi verso un futuro a basse emissioni di carbonio con due opzioni per compensare l’impronta di carbonio dei loro pc aziendali HP idonei. I clienti possono scegliere di compensare le emissioni di carbonio rilasciate durante la produzione e la consegna del sistema o durante l’intero ciclo di vita del dispositivo, in modo che i loro pc rimangano neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio fino alla fine dell’utilizzo.

HP integra compensazioni di carbonio di alta qualità in ogni dispositivo, dalla produzione del prodotto all’uso quotidiano del pc, per aiutare le aziende ad accelerare i loro obiettivi di carbon neutrality. HP offre inoltre ai clienti un rapporto sui benefici per la sostenibilità che consente di rilevare facilmente l’impatto sostenibile del proprio parco pc HP a zero emissioni.