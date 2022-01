Ces 2022: le novità Dell per la produttività e la collaboration

Riprogettato da zero e migliorato nelle prestazioni e nel design, ha annunciato Dell, XPS 13 Plus combina uno stile raffinato ed elegante a un’elevata potenza ed efficienza, per un’esperienza premium.

Il Dell XPS 13 Plus è stato progettato per essere minimalista e moderno. Tutti gli elementi – la tastiera, la riga per le funzioni, il touch pad e il palm rest – offrono un design pulito e piacevole al tatto, completato da bordi curvi e una comoda ergonomia.

Il laptop è disponibile in un colore chiaro (Platinum) e uno scuro (Graphite), con una finitura della superficie migliorata.

La cura stilistica non ha solo uno scopo estetico: Dell ha voluto ridurre al minimo le distrazioni con dettagli di design coesivi tono su tono per un aspetto omogeneo, armonioso e semplice, che aiuti a concentrarsi.

Dell XPS 13 Plus, potente ed elegante

Progettata con keycap più grandi (noti anche come “zero-lattice”), la tastiera è studiata in modo che risulti comoda, fluida ed efficiente ad ogni pressione dei tasti.

La riga superiore della tastiera è ora più pulita, grazie a una nuova esperienza touch capacitiva che permette di passare facilmente dai tasti multimediali a quelli funzionali. Curiosamente, una novità che arriva poco dopo la scelta di Apple, che ha invece rimosso la Touch Bar dai suoi ultimi MacBook Pro.

Il trackpad tradizionale è stato sostituito da un touchpad in vetro senza soluzione di continuità che fornisce risposte aptiche al tocco.

Il display InfinityEdge a quattro lati continua a offrire un’esperienza visiva quasi senza bordi e Dell ha ridotto il numero di strati dello schermo per migliorare la nitidezza e ridurre il peso.

Inoltre, la tecnologia di Dell per l’ottimizzazione della batteria consente di lavorare più a lungo senza interruzioni. E con Express Charge 2.0 che porta il laptop a circa l’80% della batteria in meno di un’ora, è possibile ricaricare rapidamente al volo.

All’interno, XPS 13 Plus è il primo XPS 13 progettato per ospitare un processore Intel Core di 12a generazione da 28W (rispetto ai 15W della generazione precedente). È supportato da ventole più grandi – sottolinea Dell – che forniscono un flusso d’aria migliore del 55% senza aumentare il rumore o la temperatura.

XPS 13 Plus sarà disponibile in tutto il mondo nella primavera del 2022, con Windows 11 oppure Ubuntu 20.04 sulla Developer Edition. Dell non ha ancora ufficializzato i prezzi, che saranno confermati in prossimità della commercializzazione.

Novità Dell per la collaboration

Con il lavoro che è più digitale che mai, i giusti strumenti di collaborazione sono fondamentali. Ed è per questo che Dell continua a investire non solo nei computer, ma anche nell’ecosistema che gira intorno al pc.

L’azienda ha lanciato il nuovo monitor Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing, che si è aggiudicato un riconoscimento Ces Innovation Award Honoree.

Con la UltraSharp Webcam, il sistema di microfoni dual array echo cancelling e gli altoparlanti da 14W, questo monitor – sottolinea Dell – fornisce non solo la migliore esperienza visuale possibile, ma anche la migliore esperienza di collaborazione.

Integra la tecnologia IPS Black panel e, insieme al VESA DisplayHDR 400, consente di visualizzare i contenuti in modo più dettagliato con risoluzione 4K e un contrasto migliore. Inoltre, ComfortView Plus riduce le emissioni nocive di luce blu e preserva la precisione dei colori.

La webcam intelligente è dotata di un sensore CMOS 4K HDR Sony Starvis per la regolazione della luce, capacità di inquadratura automatica basata sull’intelligenza artificiale, funzioni di sicurezza smart integrate e una maggiore chiarezza dell’immagine.

Per quanto riguarda le funzioni di videoconferenza, il nuovo Dell UltraSharp è certificato per Microsoft Teams e viene fornito con funzionalità per la privacy e la produttività. Permette all’utente di attivare e disattivare facilmente il mute, attivare e disattivare la videocamera con SafeShutter e accedere e uscire rapidamente.

Il design sofisticato con la finitura argento platino ben si adatta sia agli spazi dell’ufficio che a quelli domestici, per scenari di lavoro da casa.

L’estetica è – anche in questo caso – studiata da Dell in modo da essere pulita e nascondere tutto il disordine alla vista, senza compromettere la funzionalità del monitor. Le ampie opzioni di connettività consentono infine di trasformare il monitor in un hub per la produttività.

