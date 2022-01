Ces 2022: ecco i processori Intel Core di 12ª generazione mobili e IoT

Al Ces 2022 Intel ha annunciato ufficialmente i nuovi processori mobili Intel Core di 12a generazione, che l’azienda ha presentato come fino al 40 per cento più veloci rispetto alla precedente generazione.

Sono 28 i nuovi processori mobili Intel Core di 12a generazione appena introdotti sul mercato, con una ricca dotazione di funzionalità per i vendor di computer portatili.

I nuovi processori sono basati sull’architettura ibrida Intel ad alte prestazioni.

Questa combina Performance-core (P-core), che massimizzano prestazioni e reattività single-thread, ed Efficient-core (E-Core), che offrono prestazioni scalabili e multi-thread e un efficiente offload dei compiti in background per il multi-tasking moderno.

Intel Core mobili di 12ª generazione

In cima alla scala in termini di prestazioni c’è la serie H, al cui top troviamo l’Intel Core i9-12900HK.

Basati sul processo Intel 7, i nuovi processori della serie H di 12a generazione forniscono frequenze fino a 5 GHz, e fino a 14 core (sei P-core e otto E-core) e 20 thread, con lo SKU i9-12900HK che è il processore mobile più veloce della gamma.

La linea Intel Core serie H di 12a generazione è destinata a piattaforme mobili per il gaming, per la creazione di contenuti, per il rendering 3D e per altri utilizzi professionali che richiedono prestazioni elevate anche in una workstation mobile.

Offre un ampio supporto di memoria per moduli DDR4/LPDDR4 e DDR5/LPDDR5 fino a 4800 MT/s e la connettività prevede Intel Wi-Fi 6E (Gig+) integrato e il supporto Thunderbolt 4, che offre velocità di trasferimento fino a 40 Gbps e connessione a più monitor 4K e accessori.

L’articolata famiglia Intel Core mobile di 12a generazione include anche i nuovi processori mobili della serie U e P.

Con un massimo di 14 core e 20 thread e con la grafica integrata Intel Iris Xe, i nuovi processori della serie P operano a 28W di potenza di base e sono progettati per i computer portatili thin-and-light.

I processori della serie U operano da 9 a 15W e sono progettati per i computer portatili thin-and-light con fattore di forma ottimizzato.

I processori per l’IoT

Al Ces 2022 Intel ha lanciato anche i processori Intel Core di 12a generazione con nome in codice Alder Lake serie S e serie H.

Si tratta – ha annunciato l’azienda – della prima famiglia di processori potenziati per l’edge e dotati di un’architettura ibrida che combina Performance-core ed Efficient-core con Intel Thread Director.

Questi nuovi processori sono ottimizzati per accelerare l’innovazione delle applicazioni Internet of Things (IoT). Sono progettati per offrire ai settori retail, del manufacturing, della sanità e della sicurezza digitale un numero maggiore di core.

Così come funzionalità avanzate di grafica, multimedia, display e intelligenza artificiale, con un’ampia gamma di opzioni in termini di prezzi e prestazioni.

Questa nuova famiglia di processori è progettata per offrire prestazioni elevate di calcolo e flessibilità per i carichi di lavoro IoT più pesanti, oltre a funzioni accelerate di intelligenza artificiale e deep learning senza hardware aggiuntivo.

Inoltre, sono costruiti per offrire affidabilità nelle condizioni d’uso embedded, un’unità di elaborazione grafica integrata migliorata, per supportare display 4K e 8K, e una sicurezza basata sull’hardware per difendere i dispositivi IoT vulnerabili dagli attacchi.

Intel sottolinea anche la disponibilità di un vibrante ecosistema e di forti community open source per supportare più sistemi operativi. Ciò consente ai clienti che implementano soluzioni IoT di scegliere i sistemi operativi adatti alle loro applicazioni target.

Leggi tutti i nostri articoli sul Ces 2022