Ces 2022: Asus lancia il laptop Oled pieghevole da 17 pollici

Sono numerosi i nuovi prodotti presentati da Asus in occasione del Ces 2022, con un evento virtuale di lancio denominato Incredible Unfolds. Nome che ha un motivo ben preciso.

Infatti, la novità probabilmente più importante è da individuare nell’innovativo design pieghevole dello Zenbook 17 Fold Oled.

Ma ci sono anche: il modello commemorativo Zenbook 14X Oled Space Edition, Zenbook 14 Oled, Asus Chromebook Flip CX5 e i laptop della serie ExpertBook B5, oltre al ProArt Display PA169CDV con tecnologia Wacom EMR.

Ma andiamo con ordine.

Il laptop che si fa in sei

Asus ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con Intel e BOE Technology Group per realizzare Zenbook 17 Fold Oled, presentato dall’azienda come il primo laptop Oled pieghevole da 17,3 pollici al mondo.

Il design offre due dimensioni di display Oled in un unico dispositivo: un grande touchscreen 4:3 da 17,3 pollici 2,5K che si piega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici 1920×1280, senza soluzione di continuità.

In combinazione con la tastiera full-size Asus ErgoSense Bluetooth e il touchpad, il design pieghevole offre la versatilità di avere a disposizione più modalità: Pc, Laptop, Tablet, On-Screen Keyboard, Book ed Extend.

Il touchscreen Oled pieghevole è Pantone Validated ed è anche certificato TÜV Rheinland: ha un gamut 100% DCI-P3 ed è abbinato a Dolby Vision HDR, per una qualità d’immagine vivida, e all’audio immersivo Dolby Atmos, che può contare su un potente sistema audio certificato Harman Kardon a quattro altoparlanti.

Per le funzionalità smart di nuova generazione, una fotocamera HD IR funziona in combinazione con Windows Hello e con il nuovo chip Intel Visual Sensing Controller per abilitare diverse nuove funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale.

Tra queste: il rilevamento della presenza dell’utente, un sensore di colore integrato per la regolazione automatica della luminosità dello schermo e della temperatura colore, e una webcam da 5 MP con tecnologia Asus 3D Noise Reduction per videochiamate più chiare.

Il portatile presenta i più recenti processori Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, la grafica Intel Iris Xe e due porte USB-C Thunderbolt 4, che supportano la ricarica rapida della batteria da 75Wh e collegamenti a display esterni.

In collaborazione con Intel, il design dello Zenbook 17 Fold Oled soddisferà i requisiti di un laptop Intel Evo, quando sarà disponibile per l’acquisto a metà del 2022.

Le altre novità da Asus

Zenbook 14X Oled Space Edition è un modello in edizione speciale costruito per celebrare il 25° anniversario della missione spaziale di 600 giorni del laptop Asus P6300.

È infatti caratterizzato da dettagli di design a tema spaziale e rifinito in uno speciale colore Zero-G Titanium.

Un’esclusiva della Space Edition è il suo futuristico ZenVision, un display Oled da 3,5 pollici montato esternamente, che può mostrare messaggi e animazioni personalizzabili.

Il nuovo Zenbook 14 Oled è un portatile da 14 pollici potente, elegante e leggero, che introduce un look and feel moderno nella serie Zenbook, con un design rinnovato e due nuove eleganti opzioni di colore: Aqua Celadon e Ponder Blue.

Il portatile dispone di un ampio display 16:10 2,8K 90 Hz Oled NanoEdge 550-nit Pantone Validated con una gamma 100% DCI-P3, Dolby Atmos e un sistema audio certificato Harman Kardon. Presenta inoltre la certificazione DisplayHDR True Black 500 per neri profondi e quella TÜV Rheinland per la cura degli occhi.

Nonostante le sue dimensioni compatte – solo 16,9 mm di spessore e 1,39 kg di peso – lo chassis interamente in alluminio ospita gli ultimi processori Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe.

Asus ExpertBook B5 è una serie di laptop ultraleggeri disponibili sia nella tradizionale forma a conchiglia che in quella convertibile a 360° per il massimo della portabilità e flessibilità.

I nuovi modelli ExpertBook B5 (B5402C) e ExpertBook B5 Flip (B5402F) sono dotati di display più grandi da 14 pollici e completano i popolari modelli B5 da 13 pollici esistenti, per offrire una linea completa per il business.

Chromebook e display

Asus Chromebook Flip CX5 è progettato per il lavoro moderno, l’apprendimento e l’intrattenimento.

La sua cerniera ErgoLift a 360° può regolare il display NanoEdge da 16 pollici su tre lati in qualsiasi angolazione, offrendo una notevole versatilità.

Il pannello offre un rapporto di aspetto 16:10, per un aumento dello spazio verticale rispetto ai pannelli 16:9, e un 87% di screen-to-body ratio.

Per la massima produttività, Asus Chromebook Flip CX5 dispone di un processore Intel Core i7 di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe e 16 GB di memoria. La connettività è garantita dal WiFi 6E (802.11ax) dual-band Intel e da Asus WiFi Master per Chrome OS.

I flussi di lavoro cloud-first (così come le lezioni a distanza) possono essere ulteriormente ottimizzati e personalizzati con le versioni disponibili di Chrome Enterprise, Chrome Education Upgrade e la piattaforma Intel vPro.

Asus ProArt Display PA169CDV è un monitor IPS da 15,6 pollici 4K UHD che include la tecnologia Wacom EMR per la compatibilità con la ProArt Pen in dotazione.

Progettato per i creativi professionisti, offre una risoluzione 4K e un design che include due kickstand per un uso versatile. Il kickstand superiore inclina il PA169CDV leggermente, per il disegno e lo sketch, mentre quello inferiore lo posiziona a un angolo ideale per l’uso come display secondario.

Il ProArt Display PA169CDV è Pantone Validated e Calman Verified, ed è pre-calibrato in fabbrica a Delta E < 2 di differenza di colore. Tra le altre caratteristiche: 10-bit di colore, 100% sRGB e 100% Rec.709 come color gamut.

La ProArt Pen sfrutta la tecnologia Wacom EMR per fornire una sensazione di scrittura naturale. La penna digitale è leggera e battery-free, ed è compatibile con Asus Dial, per offrire agli utenti delle scorciatoie quando lavorano con il software Adobe supportato.

