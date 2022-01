Ces 2022: Acer annuncia nuovi pc Windows 11 per il lavoro ibrido

In occasione del Ces 2022 di Las Vegas Acer ha annunciato le nuove aggiunte alla sua linea di laptop Swift X con GPU discreta, dal design sottile e leggero, con un modello da 14 e uno da 16 pollici.

Acer ha poi lanciato anche i nuovi pc All-in-One (AIO) Aspire C27 e C24. Tutti i nuovi pc annunciati sono equipaggiati con i più recenti processori Intel Core di 12a generazione.

L’ultraportatile Swift X da 14 pollici (SFX14-51G) pesa solo 31,4 kg ed è racchiuso in un telaio in alluminio da 17,9 mm.

Presenta fino a un processore Intel Core di 12a generazione con un massimo di 12 core e una GPU per laptop Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Una ventola, una tastiera con presa d’aria e due heat pipe dissipano il calore generato dall’hardware, aiutando il dispositivo a mantenere le prestazioni di punta.

Il modello da 16 pollici (SFX16-52G) è dotato di processori Intel Core di 12a generazione con un massimo di 12 core (quattro P-core e otto E-core) e grafica Intel Arc discreta.

Per il raffreddamento del laptop ci sono due ventole, due heat pipe in rame, una tastiera con ingresso dell’aria e una porta di sfiato termico laterale più grande.

Co-progettato con Intel, il dispositivo soddisferò i requisiti di un laptop Intel Evo con le specifiche hardware della società di Santa Clara e gli obiettivi fissati per la reattività, il wake istantaneo, la durata della batteria, la carica veloce e la collaborazione smart.

Windows 11 nei portatili Acer

Entrambi i modelli eseguono Windows 11 e dispongono di uno schermo IPS con rapporto di aspetto 16:10, da 2240×1400 per il modello da 14 pollici e fino a 2560×1600 (WQXGA) per quello da 16 pollici. Insieme alle cornici sottili, questo permette un rapporto screen-to-body fino al 92,22%.

Queste caratteristiche sono abbinate al 100% di copertura della gamma di colori sRGB e fino a 400 nits di luminosità, che consentono allo Swift X di offrire esperienze visuali nitide e coinvolgenti.

Oltre a un massimo di 16 GB di memoria LPDDR5 e 2 TB di storage SSD PCIe, i nuovi modelli Acer Swift X presentano il supporto per Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) per una connettività veloce e stabile.

Il comparto I/O dei portatili include due porte Type-C con supporto Thunderbolt 4 (fino a 40 GBs), due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0 e un lettore di impronte digitali per un facile login con Windows Hello.

Le funzioni di produttività di entrambi i modelli è ulteriormente migliorata da una webcam FHD con tecnologia Acer Temporal Noise Reduction, per immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Così come Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction per chiamate più chiare e audio DTS.

Le workstation all-in-one per il lavoro da casa

Per le esigenze di chi lavora da casa, Acer ha rinnovato i pc All-In-One (AIO) Aspire C27 (27 pollici, C27-1751) e C24 (24 pollici, C24-1750) con Windows 11. Nonché con un equipaggiamento hardware che arriva fino agli ultimi processori Intel Core i7 di 12a generazione, l’ultima GPU Nvidia GeForce MX550 e 64 GB di RAM DDR4, oltre a un SSD da 1 TB e un HDD da 2 TB.

A ciò si aggiunge una serie di opzioni di connettività, come Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e Thunderbolt 4, quest’ultimo per una larghezza di banda bidirezionale fino a 40 Gbps.

Le videochiamate non sono mai state così importanti, e l’Aspire C27 risponde a questa esigenza con una webcam da 5.0 MP e due microfoni stereo per videoconferenze di alta qualità. Nonché con un rapporto screen-to-body del 91.14%.

Il pc può anche essere inclinato (da -5 a 25°), permettendo agli utenti di trovare l’angolo più adatto. La tecnologia Acer BlueLightShield fornisce una visione più confortevole, aggiunge l’azienda. Inoltre, una volta che la chiamata è finita, una copertura fisica della webcam fornisce privacy e tranquillità.

Questo pc AIO ultra-sottile offre una gestione dei cavi ordinata e salvaspazio, mantenendo la superficie di lavoro libera da ingombri e distrazioni, ed è rifinito in nero con dettagli in platino.

Leggi tutti i nostri articoli sul Ces 2022