Ces 2021: Hp, nuovi portatili Windows 10 per il lavoro remoto

In occasione del Ces 2021 HP ha lanciato una nuova linea di dispositivi Windows 10 progettati per aiutare chi li utilizza per molte ore al giorno per scopi creativi e professionali e per rispondere alle esigenze di smart working.

E studiati considerando anche, ha sottolineato la società di Palo Alto, che il Covid-19 ha talmente cambiato il modo in cui le persone vivono e lavorano, nell’ultimo anno, che una ricerca HP ha mostrato che gli utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone usano il loro Pc personale per sette ore in più alla settimana. Nella stessa indagine, inoltre, la fotografia, la scrittura di storie e articoli e lo streaming in diretta sono emerse come le tre attività principali.

L’azienda descrive HP Envy 14 come uno studio creativo personale mobile: dispone di un display IPS multi-touch che fornisce un’area di visualizzazione maggiore dell’11% rispetto a un tradizionale computer portatile 16:9, di uno shutter fisico per la webcam e della funzione AI Noise Removal per ridurre i rumori di fondo che potrebbero disturbare quando si utilizzano speaker, cuffie o microfono durante le videochiamate, le call e le registrazioni. Per l’Envy 14 HP prevede fino a 16,5 ore di autonomia della batteria e opzioni di personalizzazione con processori Intel Core fino all’11a generazione e grafica fino alla Nvidia GeForce GTX 1650Ti Max-Q.

Il convertibile 2-in-1 HP Elite Elite Dragonfly G2 pesa meno di un chilo e presenta un design che incorpora materiali riciclati, tra cui plastica recuperata dall’oceano. È equipaggiato con processori Intel Core di 11a generazione con la nuova grafica integrata Intel ed è fornito di connettività 5G o gigabit-class 4G LTE. Tra le caratteristiche nuove o migliorate c’è l’Audio by Bang & Olufsen ora potenziato dall’intelligenza artificiale per massimizzare l’esperienza d’ascolto per il parlato, la musica e i film.

HP Elite Dragonfly Max offre funzionalità avanzate di collaborazione, tra cui quattro microfoni wide range con software di ottimizzazione audio alimentato dall’intelligenza artificiale, una videocamera 5MP + IR e un display HP Eye Ease con certificazione Eyesafe, per lavorare, navigare o chattare cercando di affaticare di meno gli occhi, promette HP.

L’HP Elite Folio, in configurazione fan-less, combina le caratteristiche che le persone apprezzano di telefono, tablet e Pc in un unico dispositivo, con un design unibody in magnesio, rivestimento in pelle vegana e tastiera silenziosa. Viene fornito con processori Qualcomm Snapdragon, connettività 5G opzionale, Wi-Fi 6 e fino a 24,5 ore di playback video da locale.

Gli utenti di HP Elite Folio possono anche alzarsi e muoversi senza perdere il filo, con una webcam con campo visivo a 76 gradi, un array a doppio microfono e altoparlanti ad alta definizione Audio by Bang & Olufsen. Il display da 13,5 pollici di diagonale è dotato di una webcam HD con shutter per la privacy integrato per una maggiore sicurezza. Il dispositivo include anche una penna attiva HP Elite Slim Active Pen sempre pronta all’uso con ricarica integrata.

HP EliteBook 840 G8 Aero è leggero, ma è comunque dotato di processori Intel Core di 11a generazione, Wi-Fi 6 e connettività 5G opzionale. Per il lavoro remoto in team c’è la videocamera HD 720p integrata e l’audio basato su intelligenza artificiale. Il design si basa in gran parte su materiali riciclati.