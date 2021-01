Ces 2021: Flywallet presenta Keyble, wearable per pagamenti contactless

Al Ces 2021 Flywallet presenta il suo nuovo prodotto, Keyble, il primo indossabile al mondo con autenticazione delle impronte digitali per pagamenti contactless e servizi digitali e monitoraggio dei segni vitali.

Keyble incorpora molteplici funzionalità di autenticazione biometrica per consentire all’utente di dimostrare la propria identità per consentire pagamenti contactless e servizi digitali. Inoltre, il dispositivo indossabile incorpora una tecnologia di biosensing che consente all’utente di tenere traccia dei propri segni vitali e persino condividere questi dati in modo sicuro con altri servizi.

Keyble può essere inserito in accessori moda come bracciali o cinturini per orologi per adattarsi allo stile di vita degli utenti. Attraverso l’autenticazione tramite impronta digitale, l’utente può utilizzare il dispositivo per abilitare, ad esempio, pagamenti nei negozi, accesso senza password ai servizi online, biglietteria per i mezzi pubblici, carte fedeltà, accesso a palestre, uffici e casa, apertura di auto e supporto per l’identità digitale (eID).

La piattaforma Flywallet, attraverso i suoi dispositivi indossabili proprietari, può collegare tutti gli ecosistemi in uno che consente un’esperienza fisica senza soluzione di continuità. Fintech: utilizzando il Mobile Wallet, gli utenti possono tokenizzare le carte di pagamento all’interno dei loro dispositivi indossabili ed effettuare pagamenti contactless in negozio; Salute e Assicurazione Digitali: dal monitoraggio dei segni vitali e dalle aritmie cardiache (con voto medico entro la fine del 2021), gli utenti possono condividere i dati rilevanti con il proprio medico o compagnia assicurativa; Controllo degli accessi fisici e logici: per contribuire a garantire la sicurezza fisica e digitale per aziende e utenti privati.

Flywallet punta anche sulla sostenibilità: la cassa del wearable presentato al Ces 2021 è realizzata in alluminio e un materiale composito plastico riciclato, mentre le cinghie sono realizzate in Italia utilizzando pelle di mela, microfibra riciclata e tessuto rivestito con polvere di marmo riciclato.