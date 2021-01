Lenovo sfrutta l’opportunità del Ces 2021 per presentare un’ampia gamma di nuovi prodotti consumer indirizzati all’impiego da parte di tutti componenti della famiglia, sia per svago sia per lavoro. Tra questi prodotti troviamo il PC desktop all-in-one Yoga AIO 7, che occupa meno spazio grazie a un display rotante, e i due monitor IPS L24i-30 e L27e-30.

La società mostra poi due prodotti realizzati nell’ambito della joint venture con NEC Corporation: la nuova versione del laptop LAVIE Pro Mobile e il minuscolo LAVIE MINI, il concept PC convertibile che offre grandi possibilità e connettività per il gaming.

Per finire, arrivano i notebook IdeaPad 5i Pro, 5 Pro e 5G e il tablet Android Tab 11. Vediamoli in dettaglio.

Yoga AIO 7

Chi vuole per la propria casa un PC desktop all-in-one che unisca un’incredibile potenza e uno stile premium, con il nuovo desktop Lenovo Yoga AIO 7 con Windows 10 ha trovato quello che stava cercando.

La cerniera rotante consente di personalizzare facilmente il setup del display, caratterizzato da una cornice particolarmente sottile, facendolo ruotare dalla posizione orizzontale a quella verticale. È anche possibile variare l’angolo di visualizzazione fino a 20 gradi per un migliore comfort. Inoltre, con l’hardware per il casting wireless integrato di Yoga AIO 7 sarà possibile attivare il display da remoto utilizzando un tablet o uno smartphone, senza dover accendere il desktop. Un aggiornamento previsto successivamente consentirà di trasformarlo in una smart TV 4K. Inoltre, sarà possibile utilizzare il display per visualizzare pagine web direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Sotto il display rotante sono posti gli altoparlanti frontali Harman certificati JBL per assicurare un suono potente e immersivo anche quando il display è orientato verticalmente. In dotazione una tastiera wireless, un mouse e una webcam da 5MP (rimovibile posta in posizione superiore), dai colori abbinati.

Yoga AIO 7 è il primo schermo per computer desktop all-in-one al mondo con un display IPS 4K da 27 pollici che supporta il 99% degli standard di colore DCI-P3 e Adobe RGB. Questa combinazione di tecnologia di visualizzazione restituisce un ampio spettro di rossi e gialli più caldi e aree verdi e ciano più fredde.

Il desktop è basato su processori fino a AMD Ryzen 7 4800H cui abbina una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Inoltre integra l’assistente vocale Alexa per controllare la casa o riprodurre musica senza dover distogliere l’attenzione dalla navigazione o dall’invio di un’e-mail.

Monitor L24i-30 e L27e-30

Lenovo afferma che i pannelli premium In-Plane Switching (IPS) presenti sui monitor L24i-30 e L27e-30 (rispettivamente da 24” e 27”) sono progettati per avere la massima resa da film, shopping online, news, giochi o lavoro. In più, i sostegni di entrambi i monitor sono caratterizzati dalla possibilità di gestione nascosta dei cavi e integrano un supporto per lo smartphone, in modo da ottimizzare gli spazi di lavoro. Ogni monitor presenta una cornice in colore Raven Black ed è realizzato per essere ultrasottile, con una cornice superiore di 7,1 mm e quasi senza bordi sugli altri lati.

La tecnologia antiriflesso Eye Comfort certificata da TUV Rheinland riduce l’affaticamento degli occhi limitando la luce blu e lo sfarfallio durante il giorno. Entrambi i monitor supportano la tecnologia AMD FreeSync per sessioni di gioco fluide e senza stutter. Inoltre, questi display sono in grado di raggiungere frequenze di aggiornamento fino a 75 Hz tramite la porta HDMI.

LAVIE MINI e LAVIE Pro Mobile

Lenovo definisce il nuovo PC convertibile tascabile LAVIE MINI un punto di svolta. Questo perché riunisce in uno dei più piccoli form factor disponibili sul mercato la potenza e le prestazioni di un processore mobile fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe. Con un display touch con panello WUXGA (1.920×1.200) da 8 pollici, il computer pesa 579 grammi.

Dotato di Wi-Fi 6, usa un SSD fino a 512 GB e una memoria RAM LPDDR4 da 16 GB. La tastiera è retroilluminata. È possibile collegare un Gaming Controller opzionale e si può collegare il LAVIE MINI al TV tramite una dock (anch’essa opzionale), che fornisce diverse porte USB Type-C e Type-A, e può anche caricare la batteria del PC, per un rapido aumento di potenza quando serve.

Presentato al CES 2019, LAVIE Pro Mobile ritorna con funzionalità ancora più interessanti per i professionisti sempre in movimento, tra cui una lunga durata della batteria e un’esperienza di digitazione più confortevole per aumentare la produttività con una corsa dei tasti migliorata da 1,5 mm. Una cerniera ottimizzata inclina anche la tastiera in base alle preferenze personali, fino a 180 gradi, per un maggiore passo di digitazione di 19 mm.

Con un display da 13,3”, un peso di poco inferiore a 889 grammi e uno spessore di 16,7 mm, LAVIE Pro Mobile offre fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, per alimentare la vera portabilità con una batteria che dura fino a 10 ore.

IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro

Secondo una dizione ormai molto diffusa, IdeaPad 5i Pro (con processori Intel Core i7) e IdeaPad 5 Pro (processori AMD Ryzen Mobile) sono i PC portatili della linea IdeaPad più potenti di sempre. Pensati per l’intrattenimento, usano display da 14 pollici e 16 pollici e uno chassis interamente in metallo nelle colorazioni Cloud Grey o Storm Grey.

I sensori intelligenti Time-of-Flight (ToF) della webcam a infrarossi migliorano l’uso efficiente del dispositivo tramite il software di rilevamento dell’attenzione Glance by Mirametrix, per esempio, mettendo in pausa il video quando ci si allontana. Il portatile emetterà anche un segnale nel caso venga spostato mentre non è in uso.

Il trackpad è più ampio rispetto alle precedenti generazioni, e l’atterraggio sulla tastiera in fase di digitazione risulta molto più morbido, è inoltre possibile integrare l’opzione di retroilluminazione della tastiera. Il suono è Dolby Atmos e le immagini del display possono arrivare a 2,8K sui modelli da 14 pollici.

Tab P11

In questi ultimi periodi la tendenza è di adottare tecnologie che in casa possano essere utilizzate facilmente da più componenti del nucleo familiare. E il nuovo Tab P11 è la soluzione pensata da Lenovo l’intera famiglia.

Dotato di funzionalità intelligenti e del supporto della smart pen, questo dispositivo integra un display IPS con cristalli liquidi (LCD) touchscreen da 11 pollici ad alta definizione in 2K (2.000×1.200) con 400 nits di luminosità e con la tecnologia Eye Care integrata per ridurre l’affaticamento visivo.

Basato su piattaforma mobile Snapdragon 662 con funzionalità LTE avanzata, integra il sottosistema Qualcomm FastConnect ed è dotato di RAM fino a 6 GB. Lenovo Tab P11 è uno dei pochi tablet Android certificati per lo streaming dei contenuti Netflix in HD (alta definizione). L’autonomia dichiarata della batteria è di 15 ore di utilizzo.

Usa poi quattro altoparlanti e la tecnologia Dolby Atmos per offrire la migliore esperienza audio sia in modo d’uso orizzontale sia verticale. In opzione è disponibile la tastiera Keyboard Pack ultrasottile, con trackpad integrato. La copertura magnetica e il sostegno integrato tengono sollevato il tablet in modalità d’uso simile a un sottile detachable 2-in-1.

IdeaPad 5G

Con diversi componenti della famiglia che condividono la rete wi-fi domestica, diventa necessario poter contare su una connessione cellulare 4G/LTE e 5G affidabile che abiliti processi ultra-veloci per rispondere alle richieste del lavoro da casa. Ecco perché Lenovo ha creato il PC ultra-portatile IdeaPad 5G.

Con una durata della batteria fino a 20 ore, usa uno schermo da 14 pollici (1.920×1.080) con 300 nits di luminosità e disponibile di connettività 5G (supporto per frequenze sub-6 GHz), connessione 4G LTE (c’è un supporto per scheda SIM), oltre alla connessione Wi-Fi 5.

Le prestazioni e l’efficienza di IdeaPad 5G sono abilitate dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx 5G che utilizza la grafica Qualcomm Adreno 680 e il sistema di connettività Qualcommm Snapdragon X55 Modern-FR (il notebook è privo di ventola di raffreddamento). È disponibile anche il modello Lenovo IdeaPad 4G/LTE da 14 pollici con piattaforma Snapdragon 8c. IdeaPad 5G e IdeaPad 4G/LTE integrano fino a 8 GB di memoria LPDDR4X e 512 GB di memoria SSD PCIe.