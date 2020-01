The Italian Lab for Technology, al CES 2020 con le startup italiane

The Italian Lab for Technology promuove da 3 anni Made in Italy – the Art of Technology, una preziosa missione al CES di Las Vegas al servizio delle startup italiane.

La rilevanza della missione creata da Teorema è ben delineata dal patrocinio della Agenzia Ice, organismo governativo preposto alla promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Alla edizione 2020 del Consumer Electronics Show di Las Vegas saranno presenti ben 50 startup dei settori Smart home, Wearable, Health & Wellness, Vehicle, eCommerce/enterprise solutions, in rappresentanza della eccellenza espressa dall’Italia sul fronte della innovazione.

Inoltre, ci saranno due cluster dedicati all’imprenditoria femminile con 13 startup, e alle tecnologie Green, con 7 startup.

Per il settore Smart home, le startup italiane portano al Ces una serie di interessanti soluzioni, che svariano dalle Smart Bag per il vino, ai gateway IoT, passando per sistemi di rilevamento e il congelamento di oli e molto altro ancora.

Le startup presenti per questo settore sono:

Albicchiere

Cover Sistemi

DiCEworld

Dolphin Fluidics

Domethics

Fresco

Italy Innovazioni

Twl Systems

In ambito Wearable le soluzioni sono altrettanto variegate: video-cuffie, sensori tessili per e-health, fino a device in grado di riconoscere le gesture. Ecco le startup italiane presenti impegnate in questo senso:

E.F.G. Elettronica

Sensoria Health

The Tactigon

Health & Wellness è un segmento che vede presenti numerose startup, volte a migliorare la salute e le possibilità offerte a persone e professionisti. Davvero ampio il campo di azione: protesi bioniche, screening della retina, sistemi per smettere di fumare, ma anche serre verticali.Le startup:

BionIT Labs

D-Eye

Donova’s

Huxelerate

iCanDo

NuvAp

Rejoint

Serranova

Per il settore Vehicle troviamo startup che propongono dispositivi IoT al servizio di assicurazioni, noleggio auto e produttori di autoveicoli per raccogliere dati e piattaforme di blockchain dedicate al mondo automotive e alla sua filiera. Ecco le startup:

Air

Mylime

Ricordiamo anche le startup impegnate in eCommerce/enterprise solutions, impegnate in svariate tecnologie: analisi dei dati, intelligenza artificiale, sistemi di autenticazione , piattaforme per la ristorazione e altro ancora.

AreaWFI

ARetail

Chap SDK

Emoj

Kuokko

Wonderflow Technology