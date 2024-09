Certego collabora con la francese CrowdSec per la cybersecurity

Certego, società italiana attiva nel settore della cybersicurezza con particolare focus sui servizi di Managed Detection & Response (MDR), Cyber Threat Intelligence e Security Operations, annuncia una nuova partnership con la francese CrowdSec, azienda innovativa nel campo della cybersecurity che, basandosi su un approccio collaborativo e open-source, offre software di difesa.

Con questo nuovo accordo, la società di Modena consolida la sua rete di collaborazioni con le più importanti società estere nel settore della Cyber Threat Intelligence. Un networking unico nel panorama italiano che è cresciuto negli anni grazie all’impegno di Certego che considera essenziale l’implementazione delle partnership internazionali per combattere la criminalità informatica e crescere in termini di cybersicurezza investigativa.

La nuova collaborazione si basa sulla condivisione degli Indicatori di Compromissione (IOC) tra le due aziende. Uno scambio di dati e informazioni continuo che permetterà di migliorare le prestazioni di entrambe le società in materia di cybersicurezza investigativa. Solo attraverso la condivisione delle informazioni raccolte a livello internazionale è oggi possibile fronteggiare le minacce emergenti e proteggere gli asset digitali in modo efficace e completo.

Da sempre Certego basa i propri servizi MDR sulle informazioni di Threat Intelligence per garantire una protezione proattiva supportata da dati sempre aggiornati e di alta qualità; un approccio che consente di rispondere più rapidamente alle minacce, migliorando costantemente le difese dei clienti e offrendo una protezione efficace e adattiva.

In questo contesto si inserisce la nuova partnership che consentirà, da un lato, agli analisti di Certego di accedere agli IOC provenienti dalla rete globale di CrowdSec migliorando il dettaglio e l’accuratezza delle indagini portate avanti e, dall’altro, ai clienti di CrowdSec di beneficiare di informazioni più estese, sempre aggiornate e di alta qualità sulle minacce grazie ai dati raccolti da Certego che saranno integrati direttamente nella piattaforma della società francese.

“Certego crede fortemente nel valore della collaborazione – ha ricordato Bernardino Grignaffini, CEO di Certego – e nello scambio di informazioni tra società del settore. Per fare Threat Intelligence è necessario integrare dati provenienti da tutto il mondo, per questo promuoviamo azioni finalizzate ad aumentare le informazioni di primo livello a nostra disposizione. Questa collaborazione rappresenta un connubio perfetto, in cui le competenze di entrambe le aziende vengono sfruttate al massimo per fornire strumenti di difesa avanzata contro le minacce digitali. Insieme a CrowdSec lavoriamo per rendere il mondo digitale un luogo più sicuro per tutte le organizzazioni, contribuendo a costruire un futuro basato sulla condivisione e sulla sicurezza collaborativa”.

Come dichiarato da Matteo Lodi, Threat Intelligence Team Leader di Certego: “La partnership tra Certego e CrowdSec unisce due aziende che condividono un valore centrale: l’affidabilità delle informazioni. CrowdSec ha scelto Certego per l’alta affidabilità dei nostri IOC e per la nostra esperienza consolidata nell’aggregazione e condivisione di indicatori di compromissione”.

Come evidenziato da Philippe Humeau, CEO and co-founder di CrowdSec: “Il cuore di CrowdSec è un’idea semplice ma potente: l’azione della comunità. Quarant’anni di sicurezza informatica hanno dimostrato che le difese isolate sono in gran parte inefficaci, nonostante le enormi risorse investite da aziende, istituzioni e governi. La forza unica di CrowdSec sta nei numeri e nell’adozione di un approccio concertato e completo a un problema globale. I cybercriminali sono superati numericamente da migliaia di utenti legittimi di Internet, che ora possono unirsi per proteggere se stessi e gli altri. La collaborazione con Certego ci permetterà di unire le nostre competenze per continuare a fornire informazioni aggiornate e affidabili sulle minacce, rendendo Internet un luogo più sicuro”.