I cento siti di ecommerce più utilizzati in Italia nel 2021

Casaleggio Associati ha anticipato i primi dati dell’annuale ricerca dedicata alle vendite online che verrà presentata il 7 Maggio 2021, da cui risulta che Amazon, eBay e Zalando sono i siti di ecommerce più popolari in Italia negli ultimi mesi.

Il ranking di Casaleggio Associati è basato su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativo dei rapporti di forza esistenti tra i vari player nei diversi settori.

Oltre alla stima dei visitatori unici al mese provenienti dall’Italia, vengono considerati il tempo trascorso sul website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.

In una nota Davide Casaleggio, Presidente di Casaleggio Associati, spiega che “Dopo un anno di pandemia i rapporti di forza tra i vari settori si sono ribaltati relegando più in basso il turismo. Il fine lockdown tuttavia tornerà a premiare tutti i settori grazie a milioni di italiani che per la prima volta hanno acquistato on line. In cima alla classifica si posizionano sempre i grandi brand che nell’ultimo anno hanno aumentato gli investimenti rendendo sempre più costoso lo scontro diretto”.

I primi 10 siti di ecommerce italiani sono Amazon, eBay, Zalando, Mediaworld, Ikea, UniEuro, Leroy Merlin, ManoMano, Microsoft, Apple Store.

Ecco tutta la classifica al primo aprile.