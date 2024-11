Celonis nomina Marco Trezzi Global Head of Market Intelligence

Celonis, leader mondiale nel Process Mining e nella Process Intelligence, annuncia la nomina di Marco Trezzi a Global Head of Market Intelligence. In questo ruolo, Trezzi guiderà il team globale dedicato all’Intelligence di mercato con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento strategico di Celonis nel settore e continuare a offrire valore ai suoi clienti.

Trezzi ha una formazione internazionale – un MBA presso l’ESADE Business School e un exchange program alla Fuqua School of Business della Duke University – ed entra in Celonis con un background di oltre vent’anni d’esperienza nel guidare la trasformazione digitale e il successo aziendale in diversi settori e importanti realtà.

Il manager ha infatti ricoperto ruoli di leadership in aziende globali come SAP, dove ha guidato strategie go-to-market per soluzioni di Customer Experience, contribuendo a incrementare le performance aziendali e a innovare i processi. Nel suo nuovo ruolo e con la sua visione strategica, Marco Trezzi guiderà le attività di Competitive Intelligence e Analyst Relations, garantendo che Celonis disponga di insight strategici per affrontare le dinamiche del mercato e cogliere nuove opportunità.

L’unità Market Intelligence si colloca all’interno del dipartimento Strategy & Innovation, il cuore pulsante dell’innovazione di Celonis, dedicato a guidare lo sviluppo di strategie, soluzioni innovative e nuovi modelli di business. Market Intelligence ricopre un ruolo fondamentale in Celonis, conducendo ricerche di mercato approfondite, identificando e analizzando trend e benchmark di settore, definendo il posizionamento competitivo e gestendo le relazioni con gli analisti. Grazie a queste attività, contribuisce direttamente a fornire input per il funnel di innovazione e accelerare la roadmap del prodotto.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Celonis e di guidare un team che gioca un ruolo cruciale nel modellare il futuro della nostra azienda e dell’intero settore”, ha dichiarato Marco Trezzi, Global Head of Market Intelligence di Celonis. “Il mio obiettivo è quello di fornire analisi e insight che potenzino la nostra capacità di innovare, crescere e generare valore per i nostri clienti”.

“Con la nomina di Marco sono convinto che portiamo una forte esperienza alla guida della nostra organizzazione di Market Intelligence”, afferma Eugenio Cassiano, SVP Strategy & Innovation in Celonis.

Con questa designazione, ancora una volta Celonis ribadisce il proprio impegno nell’attrarre talenti di eccellenza in Italia per sostenere l’innovazione e consolidare la propria leadership nel Process Mining e nella Process Intelligence con l’obiettivo di continuare a generare valore per le persone, le aziende e il Pianeta.