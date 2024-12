Celonis nomina Benoit Fouilland nuovo Chief Financial Officer

Celoni nomina Benoit Fouilland come Chief Financial Officer (CFO). All’interno del team di executive management, dal 1° dicembre Fouilland è il responsabile Finance dell’organizzazione e della strategia a livello globale con l’obiettivo di consentire a Celonis di proseguire nella sua crescita, nell’innovazione tecnologica e nel consolidare la sua leadership di mercato.

“Benoit è un leader lungimirante con un’esperienza molto rilevante nel settore tecnologico, una visione internazionale e una comprovata capacità di guidare organizzazioni finanziarie globali”, ha dichiarato Bastian Nominacher, co-CEO e co-founder di Celonis. “Benoit è il leader giusto per aiutarci a guidare ed espandere la nostra leadership di mercato, trainata dalle nostre ultime innovazioni di prodotto, come la Process Intelligence Graph, che crea livelli di valore ineguagliabili per i nostri clienti e fornisce un’efficace AI aziendale”.

Fouilland è un affermato leader aziendale con oltre tre decenni di esperienza nel settore finanziario e nell’executive management di aziende globali leader del settore. Arriva in Celonis dopo aver ricoperto il ruolo di CFO in Contentsquare, leader mondiale nella digital experience analytic. In precedenza, è stato CFO di Firmenich, la più grande azienda privata di profumi e aromi al mondo, dove è stato un cliente di Celonis e ha contribuito a coordinare la fusione con DSM, un altro cliente di Celonis, che ha cambiato il settore. Prima di Firmenich, Fouilland ha ricoperto ruoli di CFO presso Criteo SA, un’azienda globale di advertising technology, per cui ha guidato con successo la loro IPO, SAP AG e Business Objects SA.

“Ho conosciuto Celonis cinque anni fa e sono stato subito colpito dalla potenza della piattaforma e dalle solide fondamenta su cui è costruita l’azienda”, ha dichiarato Benoit Fouilland. “Ammiro il notevole impegno profuso da Celonis sin da allora. Sono entusiasta di entrare a far parte del team e molto orgoglioso dell’opportunità di determinare il futuro della Process Intelligence e di guidare l’impatto delle aziende leader di tutti i settori in tutto il mondo. Non vedo l’ora di contribuire a far crescere l’azienda, in modo sostenibile, fino a raggiungere il suo pieno potenziale”.

Da maggio 2021 Fouilland è parte del Consiglio di amministrazione di VTEX, azienda specializzata in piattaforme di digital commerce per le imprese, dove presiede il comitato di audit. Ha conseguito un MBA presso l’INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires) e due master: uno presso l’Université Paris Dauphine e l’altro presso la Paris ESLSCA Business School.