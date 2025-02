Celonis: l’AI senza Process Intelligence non raggiunge i risultati attesi

Celonis, società specializzata nel Process Mining e nella Process Intelligence, ha diffuso i risultati di una survey che evidenzia come l’AI necessiti della Process Intelligence per essere realmente efficace e determinante per le aziende. Grazie alla Process Intelligence, l’AI dispone infatti del contesto necessario per comprendere il funzionamento del business e ottimizzarlo.

Il Process Optimization Report 2025 di Celonis sottolinea come la maggioranza dei leader aziendali (89%) affermi che sia necessario che l’AI venga integrata nel contesto in cui opera l’azienda se si vogliono ottenere risultati significativi e aumentare l’efficienza operativa. Più della metà (58%) teme che le inefficienze nei processi possano ostacolare l’evoluzione dell’AI.

Le risposte di oltre 1.600 leader mondiali – mette in evidenza Celonis – sottolineano il ruolo cruciale della Process Intelligence nel garantire insight azionabili e suggerimenti significativi all’AI per intraprendere azioni efficaci.

K-point dalla survey di Celonis: la Process Intelligence come elemento fondante dell’AI

Quasi tutte le aziende stanno già adottando l’AI, con solo l’1% dei leader intervistati che dichiara di non farlo. Le aspettative per il prossimo anno sono elevate e i decision maker riconoscono già oggi che AI e processi efficaci siano strettamente correlati.

L’89% dei leader ritiene che l’AI debba comprendere il funzionamento dei processi aziendali per fornire risultati concreti.

dei leader ritiene che l’AI debba comprendere il funzionamento dei processi aziendali per fornire risultati concreti. L’81% delle aziende prevede di utilizzare l’AI nei prossimi 12 mesi per migliorare i propri processi.

delle aziende prevede di utilizzare l’AI nei prossimi 12 mesi per migliorare i propri processi. Il 74% degli intervistati dichiara che i budget destinati all’AI stanno aumentando.

degli intervistati dichiara che i budget destinati all’AI stanno aumentando. Il 64% ritiene che l’AI garantirà un ROI significativo.

ritiene che l’AI garantirà un ROI significativo. Il 61% delle aziende afferma che le applicazioni di AI, come chatbot e assistenti basati su GenAI, vengano già utilizzate per migliorare l’efficienza operativa.

delle aziende afferma che le applicazioni di AI, come chatbot e assistenti basati su GenAI, vengano già utilizzate per migliorare l’efficienza operativa. Il 58% dei leader teme che le inefficienze nei processi possano ridurre l’impatto delle iniziative basate su AI.

“Gli AI Agent devono essere consapevoli dei processi, proprio come un GPS necessita di una mappa”, ha dichiarato Alex Rinke, co-Founder e co-CEO di Celonis. “I risultati della survey dimostrano chiaramente come i leader aziendali riconoscano che possa esserci AI efficace senza Process Intelligence. La nostra piattaforma, alimentata dal Process Intelligence Graph, fornisce all’AI aziendale i dati e il contesto necessari per essere davvero game-changer”.

Celonis come rende efficace l’AI aziendale?

La piattaforma di Celonis alimenta gli AI agent con un’esclusiva Process Intelligence multi-system e system-indipendent che permette agli agenti di prendere decisioni accurate, suggerire raccomandazioni efficaci e intraprendere le azioni necessarie, sottolinea l’azienda.

In occasione dell’ultimo Celosphere, Celonis ha presentato AgentC, una suite di tool di AI agent, integrazioni e partnership che consente alla community di sviluppare e di utilizzare agenti preconfigurati sulle principali piattaforme di AI, alimentati dalla Process Intelligence di Celonis.

Il ruolo di Celonis nell’entreprise AI è stato confermato sia dagli analisti che dalle aziende clienti. Gartner ha riconosciuto Celonis come leader nel Gartner Magic Quadrant for Process Mining Platforms 2024, sottolineando la sua capacità di offrire alle aziende insight di processo system-agnostic arricchiti da funzionalità AI-driven. Inoltre, Celonis si posiziona al 13° posto della Forbes Cloud 100 list 2024 che riconosce le principali aziende di cloud privato nel campo dell’AI, software, infrastruttura, sicurezza e altro ancora.

Come l’AI aziendale efficiente migliora produttività e redditività

Per scoprire le strategie che i leader aziendali stanno adottando per ottimizzare i loro processi, è possibile scaricare il report completo dal sito di Celonis.

Oltre ai dati condivisi, il report include informazioni su come i leader stanno migliorando la produttività attraverso l’automazione, quali fattori limitano la loro capacità di comprendere appieno i loro processi e quali metodi stanno utilizzando per ottenere più visibilità su questi.

Inoltre, sono disponibili quattro report specifici per ogni dipartimento: Finance and Shared Service, Supply Chain, Process and Operations e IT.

Metodologia

Per creare il Process Optimization Report 2025, Celonis ha collaborato con una società di consulenza indipendente nel settore B2B e tecnologico conducendo 1.620 interviste a leader aziendali nei mesi di luglio e agosto 2024.

Gli intervistati, provenienti da aziende con un fatturato di oltre 500 milioni di dollari sono dislocati tra Australia, Austria, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Tutti i leader lavorano nei dipartimenti Finance e Shared Service, Supply Chain, IT e Digital o Process Improvement and Operations.