Celonis ed Emporix ottimizzano i processi su larga scala con l’orchestrazione guidata dall’IA

Celonis, società specializzata nel Process Mining e nella Process Intelligence, ha annunciato l’Emporix Orchestration Engine, una nuova soluzione di orchestrazione guidata dall’AI. Questa importante novità, sviluppata in collaborazione con Emporix, la Digital Commerce Platform specializzata nel composable business commerce, aiuterà le aziende a ottimizzare i processi end-to-end.

“Gli strumenti e le strategie di automazione esistenti non sono in grado di mantenere la promessa di una completa ottimizzazione dei processi end-to-end”, ha dichiarato Carsten Thoma, Presidente di Celonis. “Questi strumenti, da soli, si limitano infatti a trasformare solo le operazioni singole, lineari e in silos. Le aziende hanno invece bisogno di un livello di gestione intelligente e interconnesso per garantire che tutte le risorse, i sistemi e le persone lavorino in sincronia e per ottenere una vera ottimizzazione dei processi end-to-end e una trasformazione aziendale”.

Emporix Orchestration Engine è la prima piattaforma di orchestrazione che riconosce il contesto dei processi, afferma l’azienda. Sfruttando la Process Intelligence di Celonis per orchestrare i processi end-to-end in tempo reale, la piattaforma consente alle aziende di organizzare operazioni più flessibili e data-driven oltre che di aumentare l’efficienza complessiva utilizzando l’AI per ottimizzare continuamente i processi riducendo così al minimo l’intervento umano.

L’Orchestration Engine utilizza gli insight di processo provenienti dalla piattaforma di Process Intelligence di Celonis – noti come trigger event – per dare una risposta pressoché istantanea e avviare una sequenza dinamica di azioni a più livelli, tra i sistemi e gli strumenti associati, comprese automazioni, workflow e attività. Utilizzando modelli di esecuzione personalizzati, un continuo learning e monitoraggio dei reali processi, orchestra le azioni per ottimizzare le performance rispetto a specifici obiettivi aziendali.

Le funzionalità chiave dell’Orchestration Engine sono:

Trasformazione dei processi su scala: l’Orchestration Engine consente ai team di attuare cambiamenti significativi. Lo fa agendo sul livello di orchestrazione dei processi end-to-end di un’organizzazione e connettendo in maniera continuativa sistemi, team e automazioni.

l’Orchestration Engine consente ai team di attuare cambiamenti significativi. Lo fa agendo sul livello di orchestrazione dei processi end-to-end di un’organizzazione e connettendo in maniera continuativa sistemi, team e automazioni. Esecuzione intelligente: alimentata dalla piattaforma di Process Intelligence di Celonis, l’Orchestration Engine esegue le operazioni avendo consapevolezza del contesto, monitorando i processi e regolandosi dinamicamente in base ai risultati. Ciò consente un’orchestrazione dei processi molto più flessibile e intelligente.

alimentata dalla piattaforma di Process Intelligence di Celonis, l’Orchestration Engine esegue le operazioni avendo consapevolezza del contesto, monitorando i processi e regolandosi dinamicamente in base ai risultati. Ciò consente un’orchestrazione dei processi molto più flessibile e intelligente. Riduzione della complessità: in quanto piattaforma di orchestrazione dei processi low-code/no-code, l’Orchestration Engine riduce la complessità intrinseca nel panorama dei processi di qualsiasi organizzazione, offrendone la possibilità di controllo e visibilità in tempo reale.

“Emporix Orchestration Engine utilizzando la potenza della piattaforma di Process Intelligence di Celonis, sta permettendo alle aziende di ridefinire il modo in cui i processi vengono eseguiti, attraverso un’orchestrazione intelligente su una scala di ampia portata e mai vista prima”, ha dichiarato Eberhardt Weber, CEO di Emporix.

Utilizzando Orchestration Engine, AmerCareRoyal, azienda leader nella produzione di prodotti monouso per i settori della ristorazione, delle pulizie e dell’industria alberghiera, ha rinnovato il proprio iter di reso, eliminando le dispendiose fasi manuali. Il nuovo approccio ha portato a una maggiore soddisfazione dei clienti, che hanno potuto godere di una totale garanzia di trasparenza e di un coinvolgimento diretto nel processo. Inoltre, ha permesso di migliorare il tasso di automazione e il capitale circolante.

I clienti che si avvalgono dell’Orchestration Engine possono ottenere vantaggi significativi in termini di supply chain, gestione finanziaria, servizio clienti e altro ancora. Ad esempio, un rivenditore online può utilizzare la soluzione per attivare automaticamente e in modo dinamico sconti di magazzino, acquisti spot, trasferimenti di scorte e suggerimenti di prodotti alternativi, migliorando il capitale circolante e offrendo al contempo una customer experience sempre più completa.