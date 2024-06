Cegid Pulse integra l’IA generativa nelle soluzioni retail

Cegid, uno dei fornitori leader europei di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, il Retail e i settori imprenditoriali, svela gli usi concreti dell’intelligenza artificiale generativa nelle sue soluzioni Cegid Retail in occasione di Cegid Connections Retail, evento internazionale che riunisce oltre 500 professionisti del commercio specializzato.

A Cegid Connections Retail, che si svolge a Roma il 19 e 20 giugno 2024, l’azienda svela Cegid Pulse, un insieme di agenti intelligenti integrati nelle sue soluzioni. Cegid Pulse abilita un nuovo modo di lavorare, permettendo agli utenti di interagire in linguaggio naturale con le soluzioni di gestione Cegid. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, Cegid Pulse assiste gli utenti quotidianamente, connette e semplifica i loro processi, li avvisa in caso di criticità e fornisce loro consigli in tempo reale.

L’IA generativa ha il potenziale di influenzare significativamente la produttività e le prestazioni dei brand e dei punti vendita, sottolinea l’azienda. In un momento in cui i retailer si trovano ad affrontare un notevole aumento dei costi e una diminuzione dei consumi, l’IA generativa appare come una soluzione che consente di ottimizzare numerosi processi, come l’approvvigionamento, la gestione dei negozi e la personalizzazione della customer experience.

Consapevole del cambiamento di paradigma che questa rivoluzione tecnologica comporta per l’industria del retail, Cegid sta accelerando gli investimenti nell’intelligenza artificiale all’interno delle sue soluzioni. Cegid Pulse è integrato in tre soluzioni di punta di Cegid Retail: Cegid Retail Live Store, Cegid Retail Store Excellence e Cegid Retail Intelligence. Questo insieme di agenti intelligenti consente ai retailer di formulare in tempo reale raccomandazioni ai propri clienti in negozio, di semplificare la collaborazione interna e di comprendere meglio l’attività analizzando i dati in modo più semplice e intelligente. Questi esempi concreti sono i primi risultati di una lunga serie di investimenti nel campo dell’IA generativa da parte di Cegid.

Elevare l’engagement dei clienti reinventando l’esperienza in negozio

Basata sulla piattaforma di commercio unificato Cegid Retail, Cegid Retail Live Store è una nuova generazione di applicazioni omnicanale e collaborative per i negozi. Progettata per offrire più semplicità, agilità e performance, funziona su tutti i tipi di terminali – POS fissi o mobili, su Windows, Android e iOS – permettendo alle insegne di semplificare i percorsi dei clienti in negozio e offrire l’esperienza di shopping omnicanale più efficiente, sia per il cliente che per lo staff di vendita.

Caso d’uso n°1: la traduzione istantanea per semplificare la comunicazione e aumentare le vendite

Cegid Pulse, integrato in Cegid Retail Live Store, assiste il retailer come traduttore istantaneo, particolarmente utile per brand situati in zone molto turistiche e/o che si rivolgono a clienti di diverse nazionalità: le parole del cliente e dell’assistente alla vendita sono tradotte in tempo reale, ciascuno vede istantaneamente ciò che dice l’altro nella propria lingua madre.

Caso d’uso n°2: la sintesi della conoscenza del cliente per una relazione iper personalizzata

Cegid Pulse utilizza anche la conoscenza del percorso del cliente detenuta dall’insegna. In questo contesto, il cliente è già identificato. Cegid Pulse analizza e sintetizza immediatamente i dati disponibili sul cliente (storico degli acquisti, preferenze di taglia, di colore, se si tratta di un cliente ricorrente o meno, ecc.) attraverso un sistema di tag. Il commesso può così avere una migliore comprensione del profilo e delle preferenze del cliente a colpo d’occhio, il che gli permette di personalizzare i suoi consigli.

Caso d’uso n°3: l’ascolto per una raccomandazione pertinente

L’integrazione di Cegid Pulse all’interno di Cegid Retail Live Store migliora la raccomandazione al cliente in negozio, permettendo allo staff di vendita, indipendentemente dal proprio livello di esperienza, di formulare raccomandazioni pertinenti e in tempo reale basate su scambi vocali con il cliente. Due casi d’uso pertinenti sono possibili: da una parte, in accordo col cliente, l’IA ascolta la conversazione in diretta e formula le raccomandazioni in tempo reale; dall’altra, il venditore può interagire con il cliente riformulando le esigenze a Cegid Pulse, che gli fornirà le raccomandazioni adeguate.

Ottimizzare e gestire meglio le operazioni del negozio con Cegid Retail Store Excellence

Cegid Retail Store Excellence è la soluzione ideale per gestire le operazioni del negozio. Questa piattaforma di gestione delle attività migliora la comunicazione tra la sede centrale e i negozi, la gestione e il controllo delle operazioni in store, per una migliore produttività dei punti vendita.

Caso d’uso n°4: l’animazione della rete per sviluppare l’engagement dei collaboratori

La soluzione Cegid Retail Store Excellence, integrata con Cegid Pulse, consente di redigere facilmente contenuti attraenti e coinvolgenti per i collaboratori all’interno dei vari negozi. L’IA generativa aiuta nell’animazione della rete dei negozi e nell’engagement di ogni assistente in store.

Caso d’uso n°5: la traduzione istantanea in tutte le lingue utilizzate dai collaboratori per facilitare la comunicazione

L’arricchimento della soluzione con l’IA generativa consente anche di creare una comunicazione tradotta istantaneamente in tutte le lingue utilizzate nella rete. Cegid Pulse rileva la lingua e la traduce automaticamente.

Elevare la redditività comprendendo meglio la propria attività con Cegid Retail Intelligence

Cegid Retail Intelligence offre ai responsabili dei negozi, così come ai professionisti della sede centrale, strumenti mobile intuitivi per analizzare la loro attività e prendere le decisioni giuste in totale autonomia.

Caso d’uso n°6: Analizzare l’attività con facilità per prendere le migliori decisioni e ottimizzare le prestazioni dei negozi

Integrato in Cegid Retail Intelligence, Cegid Pulse assiste i responsabili del negozio. Possono fare domande in linguaggio naturale per esempio sulle vendite, sui tassi di reso dei prodotti, gli sconti e le promozioni. La risposta è istantanea, sotto forma di dashboard, grafici o testo a seconda della richiesta dell’utente e consente di attuare le leve d’azione più appropriate.

Caso d’uso n°7: Approfondire l’analisi dei dati per una migliore gestione dell’attività e ottimizzare la redditività

Sempre attraverso una domanda formulata in linguaggio naturale, Cegid Pulse permette di proporre analisi avanzate dei dati come previsioni di vendita, clustering dei dati o ancora analisi delle anomalie e delle tendenze.

“Questi primi casi d’uso, dedicati al mercato del retail, sono la prova concreta dell’impegno di Cegid e della sua volontà di investire a lungo termine nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, al fine di aiutare i nostri clienti a elevare l’esperienza Retail. Siamo solo all’inizio di una lunga ed entusiasmante storia con Cegid Pulse, altri casi d’uso sono in arrivo. Il nostro obiettivo è proseguire con i nostri sforzi per fornire risposte concrete ai nostri clienti, affinché possano accogliere facilmente e con serenità le evoluzioni tecnologiche più recenti e innovative, utili alla loro professione. In un mercato sempre più globalizzato, è essenziale accompagnare i brand e i retailer per aiutarli a promuovere i prodotti e i servizi innovativi che gli consentiranno di rimanere competitivi e distinguersi”, dichiara Nathalie Echinard, Direttrice della Business Unit Retail di Cegid.