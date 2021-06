Cefriel, Stefano Venturi di HPE è il nuovo presidente

Stefano Venturi, ceo e presidente di Hewlett Packard Enterprise Italia, è il nuovo Presidente di Cefriel.

Stefano Tubaro, Direttore DEIB e Delegato del Rettore del Politecnico di Milano, è nominato Vicepresidente. Antonio Capone, Preside Scuola Ingegneria Industriale del Politecnico di Milano, Mirella Cerutti, General Manager di Sas Institute Italia, Monica Coraluppi, Director di Chorus Call, e Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato di Nokia, entrano nel CdA come consiglieri, mentre vengono confermati Valerio De Molli, Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti, e Paolo Pandozy, Presidente di Engineering. Confermato Alfonso Fuggetta come Amministratore Delegato e Direttore Scientifico di Cefriel.

Stefano Venturi è stato recentemente premiato al CeoforLife Awards 2021 per il suo impegno nell’utilizzo delle tecnologie innovative applicate ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica. Attivo con ruoli istituzionali di alto profilo, in Confindustria, Assolombarda e per due mandati è stato Presidente di American Chamber of Commerce in Italy, Venturi ha una storia trentennale nell’IT nazionale.

Dal 2018 è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Hewlett Packard Enterprise in Italia e Vicepresidente di Hewlett Packard Enterprise. Per oltre 15 anni in Cisco ha ricoperto la carica di ceo di Cisco Systems in Italia e Vice President Public Sector EMEA, precedentemente a Parigi per quasi 3 anni è stato Managing Director di SunSoft Francia e Paesi Mediterranei.

Ha iniziato la sua carriera nel 1979 nel gruppo Olivetti, per poi entrare in Hewlett-Packard come Software and Sales Engineer e, successivamente, in Wyse Technology Italy come Country Manager.

Per Venturi, si legge in una nota, “Cefriel promuove la crescita delle imprese e del loro capitale umano attraverso la condivisione e il trasferimento delle conoscenze, abilitando i clienti a conseguire un vantaggio competitivo realmente distintivo. Nei prossimi anni saremo chiamati a vincere sfide estremamente stimolanti, come quelle dell’energia, dell’idrogeno e delle infrastrutture, individuando nuovi percorsi strategici e operativi di valore, in linea con l’approccio scientifico che ci contraddistingue come centro di innovazione di eccellenza nel panorama internazionale”.