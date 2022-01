Carla Masperi è AD di Sap Italia

La nomina di Carla Masperi, che assume ad interim la carica di Cluster Head per Italia e Grecia, è contestuale a quella di Emmanuel Raptopoulos a Presidente Emea South.

Sap ha nominato Emmanuel Raptopoulos nuovo Presidente della regione Emea South di Sap, area che comprende l’Europa meridionale, il Medio Oriente e l’Africa (75 Paesi, 24 uffici e circa 5.000 dipendenti).

Raptopoulos, che riporterà a Scott Russell, Sap Executive Board member, Customer Success, rimarrà basato a Milano e succede a Claudio Muruzabal, che di recente è stato nominato Presidente della nuova organizzazione globale Sap Cloud Success Services, che unisce oltre 20.000 dipendenti per portare sul mercato nuove offerte di servizi per aiutare i clienti a trarre un valore ancora maggiore dalle soluzioni cloud di Sap.

Da gennaio 2020 è Amministratore Delegato di SAP Italia e Cluster Head per Italia e Grecia. Il suo ampio track record è costantemente accompagnato dalla promozione di una cultura di inclusività e innovazione.

Carla Masperi subentra a Raptopoulos assumendo ad interim la carica di Amministratore Delegato di Sap Italia e Cluster Head per Italia e Grecia.

Carla Masperi è entrata in Sap Italia nel 2013 come Database & Technology Director, nel 2014 viene nominata Chief Operating Officer e dal 2018 estende le sue responsabilità alla Grecia. Masperi continuerà a mantenere la carica di Chief Operating Officer per il Cluster Italia e Grecia.