Capgemini: AI e GenAI guidano l’aumento degli investimenti tecnologici nel 2025

Nel contesto di un mercato globale caratterizzato da incertezza, i leader aziendali mostrano un crescente ottimismo per il futuro. Il nuovo report del Capgemini Research Institute, intitolato “Navigating Uncertainty with Confidence – Investment Priorities for 2025”, evidenzia come l’innovazione, l’efficienza e la resilienza siano al centro delle strategie aziendali per affrontare le sfide dei prossimi anni.

Crescita dell’ottimismo tra ileader aziendali

Secondo il report, il 62% dei leader aziendali si dichiara ottimista riguardo alle prospettive della propria organizzazione per il 2025. Questo dato rappresenta un aumento di sei punti percentuali rispetto al 2024 e di ben 20 punti rispetto al 2023. Tuttavia, la fiducia nel contesto globale resta più bassa: solo il 37% dei dirigenti esprime ottimismo per l’ambiente operativo globale nei prossimi 12-18 mesi.

Nonostante le necessità di contenimento dei costi, più della metà delle organizzazioni prevede di incrementare gli investimenti per migliorare l’efficienza e la competitività a lungo termine. La customer experience, l’innovazione tecnologica e la trasformazione delle supply chain rappresentano le principali aree di intervento.

Focus su innovazione e supply chain Intelligenti

Un aspetto centrale emerso dal report di Capgemini riguarda l’aumento degli investimenti nelle supply chain, con il 63% dei dirigenti che prevede di incrementare la spesa in questo ambito nel 2025, rispetto a meno della metà nel 2024. Le supply chain di nuova generazione integrano tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI) e l’Internet of Things (IoT) per:

Migliorare l’efficienza operativa.

Ridurre gli sprechi.

Supportare gli obiettivi di sostenibilità.

Ottimizzare il processo decisionale.

Questa trasformazione è cruciale per mitigare i rischi legati ai dazi e alle controversie commerciali, fenomeni che preoccupano 7 dirigenti su 10. Per affrontare tali sfide, le aziende stanno diversificando le fonti di approvvigionamento e adottando strategie di friendshoring, riducendo la dipendenza dalla Cina.

Sostenibilità e Climate Tech al Centro degli Investimenti

La sostenibilità rappresenta un asset sempre più strategico. Il 62% dei leader aziendali intervistati da Capgemini prevede di aumentare i budget dedicati, con una crescita media del 10,5% rispetto al 2024. Tra le priorità emergono le tecnologie climatiche (climate tech), tra cui:

Idrogeno.

Energie rinnovabili.

Batterie.

Cattura del carbonio.

Le batterie, in particolare, sono considerate il principale investimento tecnologico per il clima, seguite dall’energia solare. Oltre alle climate tech, le aziende investiranno in R&D, prodotti sostenibili, conservazione della biodiversità e gestione delle risorse idriche.

L’AI Generativa guida gli investimenti tecnologici

Secondo Capgemini, l’intelligenza artificiale generativa (Gen AI) emerge come una delle tecnologie chiave per il 2025, con quasi 3 dirigenti su 4 che la includono tra le priorità strategiche. Gli Stati Uniti si distinguono per la propensione a investire in tecnologie avanzate, con l’84% dei leader americani che considera gli investimenti tecnologici essenziali per mantenere la competitività, rispetto al 64% in Europa.

Dichiarazioni e visione di Capgemini