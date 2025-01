Canon Italia nomina Teresa Esposito Digital Printing and Solutions Head

Teresa Esposito è la nuova Digital Printing and Solutions Head di Canon Italia, il comparto aziendale che offre soluzioni dedicate alla stampa da ufficio, professionale e di produzione.

Un’area articolata che serve Corporation, PMI, aziende specializzate nella stampa ed enti della pubblica amministrazione.

Laureata in Economia aziendale con indirizzo Gestione d’impresa all’Università degli Studi di Napoli, Teresa ha iniziato la sua carriera in Canon nel 2003. Negli anni ha sviluppato una solida conoscenza del mercato e una visione trasversale sui diversi approcci di vendita. La sua esperienza è cresciuta dapprima grazie al ruolo internazionale ricoperto presso l’headquarter EMEA di Canon a Londra, con la responsabilità del Customer Marketing e la missione di definire le strategie di sviluppo per i mercati di 19 paesi europei; nel 2012, una volta rientrata in Italia, ha assunto la direzione del gruppo Marketing & Sales Excellence B2B di Canon Italia, ruolo che ha ricoperto con successo per 7 anni. Il percorso di crescita è poi proseguito prima nel ruolo di Indirect Sales Director, alla guida dei canali di vendita indiretti per tutti i prodotti Business, e poi in qualità di Workspace Direct Sales Director.

Il nostro impegno è mettere il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Ogni decisione, ogni innovazione e ogni servizio sono guidati dalla volontà di superare le aspettative e creare valore duraturo per coloro che scelgono di affidarsi al nostro brand”, afferma Andrea Di Santo, Amministratore Delegato di Canon Italia. “La scelta di affidare a Teresa questo importante ruolo risiede proprio nella sua profonda conoscenza del mercato e nelle comprovate competenze che ha costruito con impegno nel corso della sua carriera. Sono convinto che in questo nuovo ruolo saprà guidare con determinazione e coerenza i diversi team coinvolti nell’area DP&S per rispondere alle esigenze dei nostri clienti”.

Nel nuovo ruolo di Digital Printing and Solutions Head, Teresa Esposito diviene responsabile di tutta l’area DP&S per l’Italia, coordinando sia le attività di vendita diretta e indiretta del mondo Workspace e Production, che le aree Service & Sales Operations e Marketing & Innovation.

“Da sempre Canon si è posta sul mercato come un partner di fiducia che supporta Clienti e Partner in ogni fase del loro percorso, disegnando e implementato prodotti e soluzioni a sostegno del loro business e in linea con le mutevoli esigenze legate alle loro attività. Il mio obiettivo è quello di proseguire in questa importante tradizione rendendo sempre più customer oriented tutti i dipartimenti della divisione e rispondendo in modo sempre più efficiente ed efficace alle esigenze dei nostri Clienti e Partner.” ha detto Teresa Esposito. “Ci attendono grandi responsabilità e sfide e sono pronta ad affrontarle con lo stesso impegno e determinazione di sempre, forte dei punti di eccellenza del nostro brand in termini di innovazione, di customer satisfaction, di attenzione all’ambiente e dell’expertise dei nostri team”.