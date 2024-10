Canon i-SENSYS MF287dw: stampa B/N e scansione a colori veloci per l’ufficio

La gamma di stampanti multifunzione per ufficio Canon si amplia ulteriormente con la nuova i-SENSYS MF287dw: questa nuova soluzione compatta offre funzionalità di stampa in bianco e nero e scansione a colori ad alta velocità. La nuova i-SENSYS, è compatibile con un’ampia gamma di supporti e rappresenta la soluzione ideale per accogliere le esigenze di versatilità proprie lavoro ibrido.

La stampa fronte/retro e la velocità fino a 33 ppm garantiscono un’elevata produttività, mentre la capacità di gestire supporti di piccole dimensioni facilita la digitalizzazione dei documenti. Il tutto nell’ottica del miglioramento dell’efficienza aziendale grazie a una stampante progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi ufficio domestico o di piccole dimensioni.

La verifica del sistema all’avvio protegge il dispositivo da manomissioni e malware, mentre il software di crittografia garantisce la sicurezza dei documenti in rete. Grazie al Security Setting Navigator, è possibile configurare facilmente l’impostazione di sicurezza più appropriata per il proprio ambiente di lavoro, adattandosi a ogni esigenza.

Il dispositivo funziona in modalità wireless con tablet e smartphone, permettendo di condividere e archiviare facilmente le scansioni in Google Drive, Dropbox o nel cloud. La gestione della stampa basata su cloud risulta di facile utilizzo grazie alla compatibilità con Microsoft Universal Print.

Grazie al suo design compatto e leggero, la stampante i-SENSYS si adatta perfettamente a molte necessità, dai piccoli uffici agli uffici domestici, espandendo la gamma di soluzioni laser bianco e nero di Canon. In un’era in cui l’approccio al lavoro ibrido e diffuso è ormai consolidato, questa stampante offre grande flessibilità e autonomia nella gestione di documenti e informazioni. Canon supporta le aziende e i professionisti nella loro crescita, semplificando ogni aspetto operativo.

Infine, l’utilizzo di plastica riciclata nella composizione dei dispositivi e il programma di riciclo delle cartucce Canon pongono l’accento sul continuo impegno del brand a sostegno degli obiettivi di economia circolare e sostenibilità, giocando un ruolo fondamentale anche nell’aiutare i clienti a raggiungere i loro target di sostenibilità.

Questa stampante è una soluzione efficiente e sicura per migliorare il flusso di lavoro, sottolinea il produttore.

Caratteristiche tecniche principali evidenziate da Canon:

33 ppm: velocità di stampa (A4)

Touch screen a 6 righe: semplicità di utilizzo

WPA3-SAE: sicurezza aziendale avanzata

Multifunzione: stampa, scansione, copia

Toner e tamburo: soluzioni integrate

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito di Canon.