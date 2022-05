Canalys: mercato degli smartphone in calo dell’11% nel Q1 2022

Le spedizioni globali di smartphone hanno raggiunto 311,2 milioni di unità nel Q1 2022, in calo dell’11% su base annua.

Samsung ha ripreso il comando della classifica, dopo aver rinnovato il suo portafoglio per il 2022, spedendo 73,7 milioni di unità, in calo del 4% rispetto a un anno fa.

Apple ha visto combinarsi l’alta domanda per la serie iPhone 13 con un nuovo iPhone SE, cosa che ha portato a una solida crescita dell’8% e 56,5 milioni di unità spedite.

Xiaomi, Oppo e Vivo hanno completato la top five del mercato degli smartphone.

Le valutazioni sono del servizio globale Smartphone Analysis della società di analisi Canalys, che fornisce una visione completa a livello di Paese delle stime di spedizione.

Secondo gli analisti di Canalys, quella del Nord America è stata l’unica regione a crescere in questo trimestre, mostrando la forza del mercato consumer.

Se da un lato la sua solida performance è stata spinta particolarmente dalla domanda per la serie iPhone 13 di Apple e la famiglia Galaxy S22 appena lanciata da Samsung – sottolinea Canalys –, vendor quali Lenovo, TCL e Google hanno continuato a produrre un notevole sforzo, rilevando slot dei carrier che prima appartenevano a LG.

Gli analisti di Canalys sostengono poi che i fornitori dovranno mettere alla prova le loro capacità nei prossimi tre o sei mesi per navigare in un ambiente macro difficile.

L’inflazione, la guerra Russia-Ucraina in corso, le restrizioni dovute al Covid-19 e le interruzioni delle forniture influenzeranno tutti i livelli di funzionamento e pianificazione.

Anche se le proiezioni a breve termine sono piene di incertezze regionali, secondo Canalys le carenze di componenti stanno iniziando a diminuire, il che allevia la pressione sui costi.

I principali vendor di smartphone sfrutteranno questo tempo di inattività per rafforzare le relazioni con i partner della catena di fornitura e le loro capacità di prodotto e di canale principali, per catturare la domanda in ripresa nella seconda metà del 2022.

