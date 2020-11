Came, i sistemi di controllo accessi con termoscanner sono multifunzione

Per rispondere alle nuove esigenze in materia di controllo accessi, con i nuovi sistemi Came l’ingresso in un luogo chiuso viene automaticamente consentito solamente a chi ha una temperatura minore di 37,5° e indossa la mascherina, il tutto senza contatto fisico e senza l’impiego di personale.

L’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese e nel mondo, infatti, ha fatto sorgere diverse e più complesse esigenze di sicurezza e controllo accessi in luoghi aperti al pubblico e di lavoro.

Came, che opera da sempre nel settore dell’automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, per rispondere a queste necessità ha integrato le sue soluzioni per il controllo degli accessi pedonali (tornelli, porte automatiche interne ed esterne) con dispositivi multifunzione di controllo della temperatura corporea (ad levata precisione) e presenza di mascherina di protezione.

Le automazioni Came sono anche personalizzabili grazie a nuove integrazioni che possono essere implementate con altre opzioni per venire incontro alle diverse esigenze.

Per esempio è possibile aggiungere una funzione conta persone per controllare i flussi in entrata e in uscita degli ambienti collettivi e avere la garanzia che i requisiti di legge siano sempre rispettati.

Quando ci si presenta davanti all’ingresso automatico, grazie alle istruzioni date dalla guida vocale, viene eseguita una scansione del volto che rileva, senza bisogno alcun contatto fisico e senza l’ausilio di personale preposto, se la temperatura corporea è al di sotto dei 37,5° e se la persona indossa correttamente la mascherina.

Solamente nel caso in cui entrambi i requisiti di legge siano rispettati l’ingresso viene consentito tramite un segnale luminoso e vocale.

Il sistema di controllo accessi integrato di Came garantisce così flussi di entrata controllati e senza rischi per la salute e può essere installato in qualsiasi luogo, sia privato (aziende, luoghi di lavoro, uffici) o aperto al pubblico (musei, teatri, negozi, ospedali, scuole), in modo da garantire la protezione sia delle persone in entrata che dei lavoratori.