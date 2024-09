Cambium Easy Pass: sicurezza e semplicità per l’accesso di utenti e dispositivi IoT

Cambium Networks annuncia l’ampliamento della propria offerta di servizi avanzati con EasyPass, servizi per l’accesso sicuro nell’ambito della piattaforma di gestione cnMaestro.

EasyPass – combinato con le funzioni di automazione della rete e di protezione dalle minacce incluse nella soluzione Cambium ONE Network – affronta le sfide della gestione della sicurezza, della scalabilità e dell’ampia varietà di utenti e dispositivi IoT che si connettono alle reti Wi-Fi.

I vantaggi principali evidenziati da Cambium Networks includono:

Facilità di accesso : EasyPass offre una serie di soluzioni di accesso e di portale per l’inserimento di utenti e dispositivi di ogni tipo, compresi dipendenti, ospiti, partecipanti a eventi, dispositivi IoT e altro ancora. La soluzione semplifica il processo, sia per l’amministratore IT che per l’utente finale. L’uso di portali captive è ridotto al minimo per ridurre l’overhead del processo, per facilitare la connessione di dispositivi IoT headless, e ridurre la configurazione manuale, riducendo al minimo il rischio di errori umani.

Automazione della rete : la soluzione di Cambium automatizza la configurazione della rete, sia al momento dell'impostazione iniziale che durante i continui spostamenti, aggiunte e modifiche. L'impostazione della rete "out-of-the-box" è notevolmente semplificata per i sistemi Cambium ONE Network end-to-end, con l'assegnazione automatica di VLAN e altri parametri. L'automazione basata su policy (PBA) migliora il controllo delle reti multi-vendor abilitando e applicando le policy di rete tramite oggetti match e action. L'automazione garantisce l'applicazione coerente dei criteri di sicurezza in tutta la rete, isolando il traffico e riducendo il rischio di accessi non autorizzati.

Mitigazione delle vulnerabilità: Cambium Network Security Edge (NSE) consolida la sicurezza, i servizi di rete e SD-WAN in un'unica soluzione. La chiave della soluzione per i servizi di accesso è la valutazione proattiva delle vulnerabilità della LAN. Il servizio always-on garantisce che i dispositivi wireless e cablati siano protetti in modo proattivo dalle minacce su base continuativa, non solo al momento dell'onboarding iniziale o attraverso controlli periodici. La soluzione identifica le vulnerabilità dei dispositivi e fornisce rapporti dettagliati, tra cui la gravità, la probabilità di exploit e le raccomandazioni per le correzioni necessarie.

“Con la crescente complessità degli ambienti di rete e l’aumento delle minacce informatiche, è fondamentale che le aziende dispongano di una gestione solida e sicura degli accessi e dei dispositivi“, ha dichiarato Bruce Miller, Vice President, Product Management, Marketing and Planning di Cambium Networks. “I nostri servizi di accesso avanzato forniscono alle imprese gli strumenti necessari per proteggere le loro reti in modo completo, semplificando al contempo la gestione e riducendo i costi operativi“.

Per sperimentare la potenza di ONE Network di Cambium, compresi i servizi di sicurezza avanzati e la gestione di uno stack di rete completo da un unico pannello di controllo, è possibile vedere una demo interattiva.