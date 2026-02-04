Cambio al vertice Avanade: Chris Howarth succede a Rodrigo Caserta

Chris Howarth è stato nominato Chief Executive Officer di Avanade, con effetto a partire da martedì 3 febbraio.

Howarth succede a Rodrigo Caserta, che lascia il ruolo di CEO dopo oltre 11 anni in Avanade per entrare in Microsoft come Corporate Vice President, Small, Medium Enterprises & Channel (SME&C), Americas. Caserta ricopriva il ruolo di CEO di Avanade dal 2024.

“Chris porta con sé una profonda conoscenza di Avanade, una forte sinergia con Accenture e Microsoft e una comprovata esperienza di leadership”, ha dichiarato Manish Sharma, chief strategy and services officer di Accenture e presidente del consiglio di amministrazione di Avanade. “La sua nomina garantisce continuità nella nostra strategia e nel nostro percorso di crescita continua, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale di Avanade all’interno della joint venture. Ringraziamo Rodrigo per l’impegno in oltre un decennio di collaborazione che ha visto un impatto straordinario e siamo lieti di continuare a lavorare a stretto contatto con lui nel suo nuovo ruolo in Microsoft”.

Howarth è direttamente coinvolto nelle attività di Avanade da oltre cinque anni attraverso la sua leadership all’interno dell’ecosistema Accenture–Microsoft, contribuendo a guidare innovazione congiunta, successo dei clienti e crescita della partnership. Dopo oltre 28 anni in Accenture, entrerà in Avanade in qualità di CEO per guidare l’azienda nella sua prossima fase di crescita, facendo leva sulle solide basi e sulle priorità strategiche della società. Manterrà la responsabilità delle relazioni con Microsoft, riconoscendo il ruolo chiave che Avanade svolge nel favorire la crescita di Accenture e Microsoft in tutti i segmenti di clientela.

“Sono onorato di entrare in Avanade in qualità di nuovo CEO, potendo contare sulle solide basi create da Rodrigo e dal team di leadership” ha dichiarato Chris Howarth. “La leadership di Rodrigo ha posizionato Avanade in un percorso di crescita costante, e il suo passaggio in Microsoft rafforza ulteriormente la nostra partnership. Sono entusiasta di lavorare con le nostre persone, i clienti e i partner in questo momento cruciale, sfruttando l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale per guidare la trasformazione e accelerare la creazione di valore”.