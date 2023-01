Cambio al vertice per Nutanix in Italia: Benjamin Jolivet è il nuovo Country Manager

Benjamin Jolivet è stato nominato Country Manager di Nutanix in Italia, ruolo nel quale sarà responsabile di guidare la crescita dell’azienda e favorire il consolidamento nell’area di mercato di riferimento con particolare focus sul settore pubblico e sui segmenti commercial ed enterprise.

Benjamin è entrato in Nutanix nel febbraio 2022 in qualità di Director Channel Sales per il Sud Europa (SEUR) – ruolo che continuerà a ricoprire fino alla nomina del suo successore – portando in azienda oltre 15 anni di esperienza sviluppata ricoprendo diversi incarichi nel Sud Europa in qualità di Channel e Sales Manager.

Benjamin ha infatti ricoperto in Citrix il ruolo di Country Manager di Italia, Europa sudorientale e Israele e di Direttore della Trasformazione EMEA per il Canale, coordinando alcune delle iniziative più strategiche dell’azienda. Succede nella carica ad Alessandro Filisetti