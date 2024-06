Buy Now Pay Later, Nexi e Compass ampliano la collaborazione anche all’ecommerce

La PayTech Nexi e Compass – la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca – consolidano la partnership strategica nel Buy Now Pay Later (BNPL) ampliandola anche al canale e-commerce.

L’estensione della partnership prevede infatti l’integrazione di PagoLight, soluzione proprietaria full digital di BNPL di Compass, all’interno di XPay, gateway di pagamento e-commerce di Nexi. Grazie a questa collaborazione, gli esercenti potranno offrire ai propri clienti una soluzione innovativa per la dilazione dei pagamenti online, replicando sui canali digitali lo stesso servizio già disponibile negli store fisici da novembre 2023.

Nella fase di checkout degli acquisti e-commerce i clienti potranno, quindi, opzionare la rateizzazione di spesa attraverso il Buy Now Pay Later, in alternativa alle altre forme di pagamento ricevendo in pochi minuti, grazie ad un processo semplice e intuitivo, l’esito della richiesta di dilazione del pagamento.

La collaborazione tra le due società italiane, da sempre votate all’innovazione, consente a Nexi di mettere a disposizione degli esercenti un servizio utile a cogliere le opportunità di business offerte dal Buy Now Pay Later, rilevanti soprattutto nel settore dell’e-commerce. Nel 2023 il volume di transazioni effettuate con BNPL nel commercio online ha infatti raggiunto, secondo le stime del Politecnico di Milano, circa 3,5 miliardi di euro, dato in crescita dell’81% sull’anno precedente.

“Il nostro obiettivo è mettere gli esercenti nella condizione di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni disponibili sul mercato, che consentano loro di cogliere tutte le opportunità di business offerte dai pagamenti digitali – afferma Andrea Gaboardi, Head of e-commerce di Nexi Italia –. Inoltre, puntiamo a garantire ai consumatori soluzioni di pagamento comode e sicure, che garantiscano processi di acquisto semplici e in sicurezza. L’estensione all’e-commerce della partnership con Compass sottoscritta a fine 2023 ci permette di muovere un altro passo in questa direzione”.

Il consolidamento della partnership rappresenta per Compass una straordinaria opportunità per ampliare in maniera significativa la diffusione di PagoLight sui canali digitali. Lanciato nel 2021, PagoLight è oggi attivo in Italia su oltre 1.000 store digitali, mentre sul canale fisico è attivo presso oltre 25.000 punti vendita, network oggi in continua crescita, con circa 1.000 nuove installazioni/mese grazie anche all’integrazione negli SmartPOS di Nexi.

“L’estensione all’e-commerce della nostra collaborazione con Nexi segna una novità di grande rilievo. L’inserimento ‘nativo’ di PagoLight nel gateway di pagamento XPay offrirà ai merchant una leva importante per aumentare le vendite e per fidelizzare i clienti – commenta Luigi Pace – Direttore Centrale Marketing e Innovation di Compass –. Una recente indagine condotta tra coloro che hanno utilizzato PagoLight rivela infatti che il 47% avrebbe rinunciato all’acquisto se questa opzione non fosse stata disponibile, mentre è quasi la totalità degli intervistati ad affermare che PagoLight è un ‘fattore determinante’ per tornare a fare acquisti proprio sullo stesso sito di e-commerce. Grazie alla partnership con Nexi, quindi, Compass rafforza il proprio presidio multicanale nel Buy Now Pay Later, con l’ambizione di consolidare ulteriormente la leadership nel settore”.