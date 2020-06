Per aiutare le aziende a garantire la continuità operativa aziendale, un’attività tutt’altro che facile e che richiede di prendere in considerazione un'ampia varietà di scenari di errore, inclusa l'interruzione di una region di Google, la società di Mountain View ha lanciato le repliche su più aree geografiche di Cloud SQL.

Cloud SQL, lo ricordiamo, è il servizio di Google Cloud per database relazionali completamente gestiti nel cloud: supporta gli engine MySQL, PostgreSQL e SQL Server e consente una semplice integrazioni con altri servizi e app della piattaforma Google, tra cui BigQuery e Kubernetes Engine.

In caso di un'interruzione regionale, sottolinea Google, un’organizzazione desidera che la propria applicazione e il proprio database inizino rapidamente a servire i clienti in un'altra area disponibile.

Per perseguire questo obiettivo, Gogle Cloud ha lavorato a stretto contatto con i clienti di Cloud SQL che affrontano tali sfide di business continuity, al fine di semplificare l’esperienza.

Tali sforzi hanno portato, ora, all’annuncio ufficiale della funzionalità di replica in un'altra area geografica di Cloud SQL, che è al momento disponibile per i motori di database MySQL e PostgreSQL.

La replica cross-region semplifica la creazione di una replica di lettura completamente gestita in una area geografica diversa da quella dell'istanza primaria ed è possibile creare una replica in qualsiasi area di Google Cloud. Questa funzione riduce il sovraccarico operativo ed è pienamente integrata, assicura la società di Mountain View, con le funzionalità di sicurezza e privacy di Cloud SQL di Google Cloud.

La funzionalità di replica cross-region consente alle aziende di ridurre al minimo il recovery point objective (Rpo): una replica tra aree geografiche è una copia che riflette le modifiche all'istanza primaria in tempo quasi reale, quindi la perdita di dati è molto ridotta in caso di errore della region di Google Cloud.

Inoltre, riduce al minimo il recovery time objective (Rto), poiché mantiene una copia online dei dati in un'altra area geografica e, in caso di errore della region di Google Cloud, è possibile promuovere una replica in pochi minuti.

La replica cross-region consente anche di rendere più veloci le applicazioni distribuite a livello globale: le repliche “read” sono infatti più vicine alla loro applicazione in un'altra area geografica. Infine, utilizzare le repliche tra aree geografiche può ridurre al minimo i tempi di inattività quando si spostano i dati tra le region.