Bullitt svela a MWC il flagship rugged Cat S75, con Satellite Messenger

Bullitt, l’innovativo produttore britannico di telefoni cellulari specializzato in dispositivi rugged e connessi via satellite, ha svelato il suo nuovo telefono di punta, il Cat S75. Grazie alle sue caratteristiche di robustezza, il dispositivo è in grado di resistere a tutto ciò a cui può andare incontro, anche alla perdita di segnale, afferma il produttore.

Oltre alla veloce connettività 5G, il Cat S75 include anche il chip all’avanguardia NTN (non-terrestrial network) di MediaTek che abilita la connettività diretta ai satelliti geostazionari a 37.500 km di altezza, rendendo possibile l’invio di un messaggio o una richiesta di assistenza SOS anche in aree prive di copertura mobile.

Presentato da Bullitt come il telefono più resistente dell’azienda, il Cat S75 è stato testato fino all’estremo con cadute ripetute su lastre d’acciaio da un’altezza massima di 1,8 metri ed è impermeabile a polvere, sabbia e sporco. È testato fino a 5 metri di profondità, oltre a essere in grado di gestire getti d’acqua ad alta pressione. Questo fa sì che il Cat S75 sia classificato IP68 e IP69K. Il Cat S75 è stato sottoposto anche ai rigorosi test Mil-Spec 810H, che garantiscono che il telefono possa sopravvivere a temperature estreme, umidità elevata, nebbia salina, vibrazioni e urti.

Il Cat S75 può essere pulito e igienizzato con acqua e sapone o con salviettine a base di alcol e include la tecnologia Hygiene+ di Bullitt: tutte le superfici esterne del dispositivo contengono ioni d’argento antimicrobici.

Nonostante le sue credenziali “beyond rugged” e il display da 6,6″ (FHD+ 120Hz refresh rate e rapporto di aspetto 20:9), il Cat S75 è sottile e tascabile, mette in risalto Bullitt. La batteria da 5000 mAh fornisce un’autonomia fino a 2 giorni con supporto per la ricarica rapida a 15 W e la ricarica wireless Qi.

È alimentato dal processore octa-core Dimensity 930 da 2,2GHz di MediaTek, con 6GB di RAM e 128GB di storage, espandibile tramite scheda MicroSD. Include una tripla fotocamera (sensore principale da 50MP, wide da 8MP, macro da 2MP) con modalità subacquea sul retro e fotocamera frontale da 8MP. Con il lancio di Android 12, il Cat S75 riceverà due aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza, dichiara Bullit.

Bullitt Satellite Messenger e la tecnologia direct-to-satellite

Il Cat S75 con Bullitt Satellite Messenger offre collegamenti ininterrotti con colleghi, amici e familiari ogni volta che ci si trova ai margini della copertura. Sempre connesso, offre una maggiore produttività per l’azienda anche in aree remote e fuori segnale. I lavoratori solitari sono più sicuri, le comunicazioni mission critical e business critical sono immediatamente più resilienti.

La comunicazione costante è al centro di ogni attività o missione di successo e il Cat S75 è pronto per le aziende con il supporto per Android Enterprise e la compatibilità testata con le principali soluzioni EMM.

Bullitt Satellite Messenger – afferma l’azienda – è il primo servizio di messaggistica satellitare NTN o “direct-to-satellite” per telefoni cellulari basato sugli standard 3GPP. Il nuovo Cat S75 sfrutta il chip MediaTek NTN e Bullitt Satellite Messenger per accedere a una rete di satelliti geostazionari, fornendo una copertura conveniente e continua a livello internazionale.

L’invio o la ricezione di messaggi o l’invio di una richiesta di assistenza SOS via satellite richiede un abbonamento e un dispositivo abilitato NTN. Ma chiunque, con qualsiasi telefono, può ricevere un messaggio da qualcuno che utilizza il servizio Bullitt Satellite Messenger. Riceverà un SMS e potrà rispondere scaricando la versione iOS o Android dell’app Bullitt Satellite Messenger, disponibile gratuitamente su App Store o Play Store.

Gli abbonati al servizio Bullitt Satellite Messenger – informa inoltre l’azienda – beneficiano di dodici mesi di prova gratuita di SOS Assist, che offre accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai centri di risposta alle emergenze forniti da FocusPoint International. I piani di direct-to-satellite messaging partono da un minimo di 4,99 euro al mese, con altri piani per un utilizzo più flessibile e pesante disponibili.

Il Cat S75 è disponibile per il preordine presso operatori e rivenditori selezionati in tutta l’area EMEA. Il prezzo è a partire da 599 euro (549 sterline) e include una prova gratuita di 3 mesi del piano Bullitt Satellite Messenger Essentials, che comprende fino a 30 messaggi direct-to-satellite al mese.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito catphones.com.

Motorola Defy Stellite Link

Oltre al Cat S75, c’è anche un altro nuovo dispositivo che supporta il servizio satellitare di Bullit. Motorola Defy Stellite Link è infatti il secondo, dei primi due dispositivi che supportano la piattaforma Bullitt Satellite Connect.

Motorola Defy Satellite Link ha un prezzo suggerito per l’Italia di 179,90 euro, con 12 mesi di servizio satellitare Essential incluso.

Si tratta di un avanzato dispositivo hotspot satellitare che consente di fornire a qualsiasi smartphone la potenza della connettività satellitare, e dare più tranquillità ovunque, che si sia in viaggio, o si partecipi ad attività all’aria aperta o ci si trovi in situazioni avventurose.

Motorola Defy Satellite Link integra il supporto per il servizio Bullitt Satellite Messenger, per rimanere in contatto con amici e persone care anche dove non c’è WiFi o rete cellulare, ha un grado di protezione IP68, per essere a prova di sabbia, grana, sporcizia e polvere, e supera lo standard MILSPEC 810H.