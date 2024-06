Bruno Vaffier nominato Chief Operating Officer di Cegid

Cegid annuncia la nomina di Bruno Vaffier a Chief Operating Officer (COO). Bruno Vaffier riferirà a Pascal Houillon, CEO di Cegid, ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo dell’azienda.

La nomina di Bruno Vaffier coincide con una nuova fase di crescita e sviluppo per Cegid. Il piano “Forward.ai” dell’azienda mira a renderla pioniera nell’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nelle soluzioni software di gestione aziendale, offrendo soluzioni innovative e utili che guidino una maggiore efficienza per i suoi clienti.

In qualità di Chief Operating Officer, Bruno Vaffier guiderà l’Ufficio CFO, che supervisiona i dipartimenti finance, IT, legale, M&A e acquisti. Dirigerà anche i team di customer experience e customer care e sarà responsabile della performance operativa e finanziaria delle attività trasversali di Professional Services di Cegid.

“Sono molto entusiasta dell’opportunità di unirmi a Pascal e al team per contribuire alla prossima fase di crescita di Cegid. L’impegno di Cegid verso l’IA generativa apre immense opportunità per i nostri clienti e non vedo l’ora di lavorare con l’Ufficio COO all’esecuzione del piano strategico Forward.ai di Cegid per accelerare lo sviluppo dell’azienda in Francia e a livello internazionale. Il mio obiettivo sarà garantire ai nostri clienti la migliore esperienza end-to-end e soddisfazione, promuovere l’adozione dell’IA per migliorare l’efficienza interna e condurre importanti progetti di trasformazione per supportare la performance aziendale e finanziaria di Cegid. È un privilegio unirsi a un leader così importante nel settore del software”, dichiara Bruno Vaffier.

Con oltre vent’anni di esperienza, Bruno Vaffier è stato CFO di Webhelp dal 2016 al 2020, prima di essere nominato Managing Director, ultimo ruolo ricoperto prima di unirsi a Cegid. In precedenza, Bruno Vaffier ha anche rivestito varie posizioni manageriali nel gruppo Atos per quasi quindici anni. È stato poi nominato CFO di Worldline Global, una sussidiaria di Atos, posizione che ha ricoperto dal 2014 al 2016. Avendo lavorato per quasi cinque anni a Madrid, la sua esperienza internazionale nella Penisola Iberica, un mercato chiave per Cegid, sarà preziosa nel suo nuovo ruolo.

“L’intelligenza artificiale generativa è il nuovo DNA di Cegid. Rappresenta un cambiamento profondo che apre la strada a nuove opportunità di crescita per l’azienda. Il nostro piano strategico ‘Cegid Forward.ai’, lanciato lo scorso ottobre, definisce chiaramente e in modo sostenibile le aspirazioni di Cegid per i prossimi anni, segnati da una grande trasformazione tecnologica. L’accelerazione dell’adozione delle nostre soluzioni da parte dei nostri 500.000 clienti in tutto il mondo è accompagnata da nuove esigenze. Investendo pesantemente nelle tecnologie più all’avanguardia, come l’IA generativa, continuiamo la nostra missione di innovazione utile contribuendo a definire il futuro delle professioni dei nostri clienti. L’esperienza di Bruno Vaffier sarà estremamente preziosa per garantire e gestire l’implementazione del nostro piano in ciascuno dei nostri mercati,” afferma Pascal Houillon, CEO di Cegid.

“Bruno Vaffier porta con sé in Cegid una vasta expertise, acquisita in oltre due decenni in posizioni di top management, focalizzate su finanza e operazioni all’interno di aziende leader internazionali. Silver Lake è impegnata a supportare a lungo termine la strategia di crescita ambiziosa di Cegid come leader europeo nel software cloud, e siamo molto entusiasti di lavorare insieme a Bruno per accelerare ulteriormente questo percorso,” dichiara Christian Lucas, Managing Partner di Silver Lake e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Cegid Group.

