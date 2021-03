Bruno Marnati è il nuovo VP Audio Video di Samsung Electronics Italia

Samsung annuncia la nomina di Bruno Marnati a Vice President della divisone Audio Video di Samsung Electronics Italia. L’annuncio si inserisce all’interno della strategia dell’azienda di accrescere ulteriormente la posizione di Samsung sul mercato italiano, consolidando la leadership nel settore dei TV e rinnovando la propria capacità di innovare con tecnologie sempre più all’avanguardia, in grado di rivoluzionare le esperienze di visione dei consumatori.

Già Responsabile della divisione, Bruno Marnati assume oggi il ruolo di Vice President, continuando a guidare la business unit Audio Video di Samsung Electronics Italia, con la responsabilità di sviluppare e sostenere la crescita dell’azienda sia in termini di market share sia di innovazione dell’intero comparto.

La mission di Samsung nel settore TV, infatti, non è solo quella di introdurre tecnologie all’avanguardia sul mercato italiano, ma di essere anticipatore di nuove tendenze che trasformino il mercato e l’esperienza dei consumatori, creando nuovi segmenti e opportunità di crescita.

Con questo ruolo, Marnati continua nel suo percorso professionale iniziato in Samsung nel 2007. Ricoprendo negli anni posizioni di crescente responsabilità, è sempre stato fortemente orientato al business e allo sviluppo di strategie innovative per accrescere il valore di Samsung in questo settore. L’obiettivo del Vice President sarà da un lato quello di consolidare il trend positivo degli ultimi anni, puntando sul segmento premium e dei grandi polliciaggi grazie a tecnologie all’avanguardia e pionieristiche come Neo QLED e 8K, e dall’altro rinsaldare il ruolo dell’azienda come abilitatore dell’evoluzione tecnologica attraverso nuove categorie di prodotto, come i Lifestyle TV del brand, capaci di anticipare i bisogni inespressi dei consumatori e di aprire nuove frontiere dell’intrattenimento domestico.

La crescita di Samsung Electronics nel settore Audio Video è un successo che si rinnova di anno in anno, tanto da essere arrivata per il quindicesimo anno consecutivo al primo posto nel mercato globale dei TV, come confermato dai dati pubblicati il 23 febbraio dalla società di ricerche di mercato Omdia secondo cui, in base ai ricavi del quarto trimestre 2020, l’azienda ha riportato una quota del 31,8% della quota del mercato TV globale, conservando la maggiore quota di mercato annuale per categoria, pari al 31,9%, su tutto l’anno appena trascorso.