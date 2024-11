Broadcom svela VeloRAIN, per un AI networking robusto oltre il data center

Per accelerare la preparazione delle aziende a connettere e supportare ulteriormente i carichi di lavoro AI e non AI, Broadcom ha annunciato oggi importanti innovazioni nel suo portafoglio di prodotti VeloCloud e un nuovo programma per i partner. Tra questi annunci rientrano:

(Robust AI Networking) che utilizza l’AI e il per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei carichi di lavoro AI distribuiti. La presentazione delle nuove appliance VeloCloud Edge 4100 e 5100 , appliance edge di fascia alta AI-Ready che scalano fino a 100Gbps per grandi aziende e casi d’uso complessi.

, il Broadcom Advantage Partner Program per i Managed Service Provider (MSP) di VeloCloud per supportarne la crescita nell’era dell’adozione dell’AI da parte dei loro clienti di fascia enterprise. La pubblicazione del rapporto “State of the Edge”, con i risultati di una nuova indagine che illustra nel dettaglio quali sono i fattori che spingono l’adozione di carichi di lavoro all’edge a livello enterprise e le implicazioni per la rete.

Si prevede – sottolinea Broadcom – che l’adozione dell’IA generativa (GenAI) aiuterà le aziende a incrementare la produttività e a ridurre i costi dovuti all’automazione dei processi manuali. Nel settore manifatturiero, il 93% degli intervistati ritiene che l’AI favorirà la crescita e l’innovazione. Nel settore retail, l’80% dei responsabili aziendali prevede di utilizzare l’AI automation entro il 2025. Nel settore delle telecomunicazioni, si prevede che la GenAI stimolerà una crescita per chi adotta l’AI.

Broadcom continua a evolvere il suo portafoglio VeloCloud per aiutare le aziende ad affrontare l’aumento dei carichi di lavoro AI, sia nelle nuove applicazioni AI sia nelle applicazioni aziendali esistenti. I carichi di lavoro AI vengono utilizzati sia nei casi d’uso IT sia in quelli OT (Operational Technology). A differenza dei carichi di lavoro IT tradizionali, i carichi di lavoro AI nelle aziende distribuite sono in gran parte autonomi, vengono orchestrati piuttosto che amministrati, consumano i dati dove vengono prodotti e sono guidati dalle linee di business.

“VeloRAIN è la base dell’innovazione del nostro AI networking e consente all’intero portafoglio di rispondere meglio alle esigenze dei carichi di lavoro AI aziendali”, ha dichiarato Sanjay Uppal, vice president and general manager, VeloCloud Division, di Broadcom. “Sfruttando le funzionalità avanzate di VeloRAIN, i carichi di lavoro AI – dalle applicazioni di inferenza distribuita e agentiche peer-to-peer alle transazioni RAG pesanti a monte – vedranno migliorare la QoE basata sulle applicazioni e la sicurezza su tutti gli endpoint dell’azienda. Siamo pronti a collaborare con il nostro ecosistema di partner globali attraverso Titan, il nostro nuovo partner program, per fornire a un maggior numero di imprese l’infrastruttura di nuova generazione necessaria a supportare i carichi di lavoro AI attuali e futuri”.

Nuova architettura VeloRAIN per accelerare e ottimizzare i carichi di lavoro AI aziendali

Oggi Broadcom ha annunciato un significativo progresso nel networking alimentato dall’intelligenza artificiale grazie al portafoglio di prodotti VeloCloud. Le ultime innovazioni di VeloRAIN sono progettate per migliorare il modo in cui le aziende costruiscono e gestiscono le reti AI-driven, con una prioritizzazione più intelligente delle applicazioni e del traffico. Le funzionalità includeranno:

VeloRAIN introdurrà nuove funzionalità intelligenti per identificare il traffico di applicazioni crittografate che in precedenza non potevano essere analizzate dalle soluzioni di ottimizzazione della rete. Ciò semplificherà il processo di identificazione e prioritizzazione delle nuove applicazioni AI all’edge e consentirà di migliorare la qualità del servizio (QoS) e l’esperienza delle applicazioni moderne. Maggiore efficienza della rete e ottimizzazione del traffico: VeloRAIN introdurrà nuova intelligence di stima dei canali per il networking su collegamenti wireless, compresi 5G e satellite. Sia che il collegamento wireless venga utilizzato come collegamento principale o abbinato a un collegamento primario cablato, queste innovazioni rendono possibile una QoS simile a quella della fibra a fronte di condizioni di rete in continua evoluzione. Inoltre, le aziende potranno beneficiare di un tempo di configurazione della rete più rapido in una filiale o in un sito remoto.

VeloRAIN introdurrà nuova intelligence di stima dei canali per il networking su collegamenti wireless, compresi e satellite. Sia che il collegamento wireless venga utilizzato come collegamento principale o abbinato a un collegamento primario cablato, queste innovazioni rendono possibile una QoS simile a quella della fibra a fronte di condizioni di rete in continua evoluzione. Inoltre, le aziende potranno beneficiare di un tempo di configurazione della rete più rapido in una filiale o in un sito remoto. Framework di policy dinamiche AI-driven per la prioritizzazione delle applicazioni: Alle nuove applicazioni verranno assegnate automaticamente le priorità di business, semplificando la gestione della rete e assicurando che le applicazioni critiche ricevano l’attenzione necessaria senza interventi manuali. Il Dynamic Application-Based Slicing, o DABS, assicura la qualità dell’esperienza (QoE) per applicazione su più reti sottostanti diverse, indipendentemente dal fatto che supportino o meno lo slicing del livello di rete. Il DABS prevede l’aggiunta di profili utente, che consentono di assegnare priorità al traffico in base all’identità e agli attributi dell’utente. Ciò contribuirà a garantire che gli utenti principali ricevano la QoE di cui hanno bisogno, migliorando le prestazioni complessive e la user experience. Inoltre, il framework delle policy sarà in grado di utilizzare l’identità dell’utente per assegnare ulteriori priorità al traffico.

Queste novità nel networking AI-driven abilitato da VeloRAIN offriranno una visibilità, una prioritizzazione e un’automazione senza precedenti per le reti aziendali – sottolinea Broadcom –, consentendo alle organizzazioni di operare in modo più efficiente e di offrire esperienze utente superiori.

Le nuove appliance VeloCloud Edge massimizzano le prestazioni, la resilienza e supportano i carichi di lavoro su larga scala

Broadcom ha presentato oggi le nuove appliance VeloCloud Edge 4100 e 5100. Progettate per filiali di grandi dimensioni, hub regionali e data center, le appliance VeloCloud Edge 4100 e 5100 offriranno una ricca serie di funzionalità di rete SD-WAN, sicurezza e AI per aiutare le aziende a supportare gli ambienti più complessi:

L’appliance VeloCloud Edge 4100 offrirà un throughput fino a 30 Gbps, ma potrà connettere fino a 12.000 tunnel, con un miglioramento del 300% in termini di prestazioni e scalabilità rispetto ai modelli precedenti (3400 e 3800/3810).

offrirà un throughput fino a 30 Gbps, ma potrà connettere fino a 12.000 tunnel, con un miglioramento del 300% in termini di prestazioni e scalabilità rispetto ai modelli precedenti (3400 e 3800/3810). L’appliance VeloCloud Edge 5100 offrirà un throughput fino a 100 Gbps e potrà connettere fino a 20.000 tunnel, introducendo una novità assoluta per le implementazioni scalabili e ad altissime prestazioni.

Le appliance VeloCloud Edge 4100 e 5100 semplificheranno l’architettura di rete richiedendo l’implementazione di un minor numero di dispositivi per scalare i servizi di rete e di sicurezza a supporto delle crescenti esigenze aziendali. Queste piattaforme supporteranno la tecnologia di clustering per scalare oltre i 100 Gbps con una latenza bassissima, a seconda delle necessità. Inoltre, le appliance offriranno una solida resilienza e un rapido failover utilizzando la collaudata tecnologia di VeloCloud in ambito aziendale per aiutare i clienti a supportare meglio i carichi di lavoro edge AI e non AI su scala. Maggiori informazioni sono disponibili nel blog post dell’azienda: “Revolutionize Your Network: Unleash the Power of VeloCloud SD-WAN Edge 4100/5100 for Large Campuses and Data Centers.”

Broadcom investe nel successo dell’ecosistema dei partner con un nuovo programma per gli MSP

Oggi Broadcom ha annunciato il nuovo Broadcom Advantage Partner Program per i partner VeloCloud – Titan – che sostituisce il precedente VMware VeloCloud Partner Program. Il partner program Titan è pensato per gli MSP e introduce tre livelli (Pinnacle, Premier e Registered) con vantaggi pensati per aiutare i partner a far crescere le loro aziende attraverso questi elementi chiave:

Premi basati sulle prestazioni, tra cui lo sviluppo di soluzioni congiunte, il riconoscimento del mercato e una crescita aziendale stabile e prevedibile.

Accesso esclusivo a tecnologie e percorsi di mercato innovativi.

Il nuovo sistema di licenze consente la portabilità delle licenze, la semplicità di gestione e la stabilità dei prezzi.

Programma di creazione di servizi incentrato sui driver di valore fondamentali, sull’allineamento verticale e su margini più elevati.

Nuova offerta di “white label” per consentire ai nostri top tier partner di accrescere la loro base VeloCloud attraverso partner di canale regionali e specializzati.

I partner forniranno il portafoglio SD-WAN di VeloCloud sotto forma di servizi gestiti a un’ampia gamma di clienti enterprise a livello globale. I partner potranno offrire servizi innovativi ai propri utenti finali, creando o ampliando la propria attività di wide area network sfruttando il collaudato portafoglio VeloCloud. I clienti beneficeranno dell’esperienza, del valore e della resilienza dei partner per supportare al meglio i carichi di lavoro, le applicazioni e i dispositivi edge altamente distribuiti e sensibili alla latenza.

Inoltre, i clienti potranno usufruire dei nuovi potenziamenti di VeloRAIN al portafoglio di prodotti VeloCloud, che forniscono le funzionalità di connettività, distribuzione, runtime e gestione del ciclo di vita necessarie per supportare i carichi di lavoro AI e non AI dei clienti all’edge.

Il rapporto “State of the Edge” rivela l’accelerazione dei carichi di lavoro AI all’edge

Secondo una nuova ricerca di Broadcom, a spingere all’adozione di soluzioni edge e di carichi di lavoro AI all’edge distribuito sono i problemi di connettività di rete tra le varie sedi (57%). Quando le aziende implementano queste soluzioni edge, i principali vantaggi che intendono ottenere sono tempi di risposta più rapidi per le applicazioni sensibili alla latenza (68%) e una migliore larghezza di banda/ridotta congestione della rete (65%).

Fornendo una larghezza di banda più veloce e connessioni più affidabili all’edge, le aziende possono elaborare i dati in modo più efficiente, portando a processi decisionali più rapidi e intelligenti e incoraggiando ulteriormente l’implementazione di carichi di lavoro all’edge e AI.

Il report “State of the Edge” si basa sulla telemetria di VeloCloud Edge e su un sondaggio condotto su 192 intervistati in Nord America, Sud America, Africa, Europa, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Broadcom ha condotto il sondaggio nei mesi di settembre e ottobre 2024. Sul sito di Broadcom è possibile consultare e scaricare il Report State of the Edge.

“Windstream è un partner di lunga data di VMware, ora Broadcom, e collabora con l’azienda dal 2016, e fornisce ai clienti una tecnologia SD-WAN adattabile e ad alte prestazioni che si evolve con le loro esigenze. Vediamo un enorme valore nel nuovo Broadcom Advantage Partner Program for VeloCloud Titan Partners, in particolare attraverso l’esclusività dei partner, il modello di pooling delle licenze e la partnership completa per la creazione di servizi. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership collaborativa e di potenziare ancora di più le aziende in futuro”. – Art Nichols, CTO di Windstream Enterprise.

“Per buona parte di questo decennio, la maggior parte delle aziende si è concentrata sull’edge. Tuttavia, di recente, l’adozione dell’intelligenza artificiale e dei carichi di lavoro AI ha agito da acceleratore, spostando l’interesse verso i proof of concept e un maggior numero di implementazioni all’edge. Una delle sfide per una maggiore adozione dei carichi di lavoro AI è rappresentata dalla complessità e dalle prestazioni, poiché le aziende devono assicurarsi che la tecnologia giusta sia implementata nei posti giusti. Le nuove appliance all’edge annunciate da Broadcom sono ideali in quanto le grandi aziende possono implementare ciò che serve oggi e poi scalarlo in base alle esigenze future. Il nuovo partner program semplifica ulteriormente l’implementazione, in quanto consente ai service partner di personalizzare le proprie offerte per diversi tipi di clienti.” – Zeus Kerravala, fondatore e analista principale, ZK Research.