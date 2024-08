Broadcom lancia Rally Anywhere, per l’agilità aziendale on-premises

Broadcom ha annunciato oggi il lancio di Rally Anywhere, la versione on-premises di Rally, la sua piattaforma di enterprise agility all’avanguardia. Progettata per rispondere alle esigenze specifiche delle organizzazioni globali, Rally Anywhere permette ai team di pianificare, definire le priorità, gestire, monitorare e misurare a ogni livello dell’organizzazione, offrendo il massimo valore ai clienti e rispettando al contempo le rigide policy di sovranità dei dati e le elevate esigenze di sicurezza.

“Siamo impegnati a fornire ai team aziendali gli strumenti necessari per avere successo, e Rally Anywhere esemplifica questo impegno. Grazie alla sua attenzione alla sicurezza Enterprise, alla sovranità dei dati e al supporto per i flussi di valore globali, siamo certi che questo nuovo prodotto rappresenterà una svolta per le organizzazioni che desiderano migliorare i propri sforzi collaborativi mantenendo il controllo e la sicurezza,” ha dichiarato Serge Lucio, General Manager, Agile Operations Division, Broadcom.

Rally Anywhere risponde alle particolari esigenze delle organizzazioni globali che cercano sicurezza e maggiore controllo delle loro soluzioni IT, tra cui:

Sicurezza Enterprise: Rally Anywhere consente alle organizzazioni di affrontare i requisiti di sicurezza e compliance, offrendo tranquillità in un panorama in continua evoluzione.

Rally Anywhere consente alle organizzazioni di affrontare i requisiti di sicurezza e compliance, offrendo tranquillità in un panorama in continua evoluzione. Data Sovereignty: Rally Anywhere offre la possibilità alle organizzazioni di mantenere e conservare i dati all’interno dei loro confini fisici, permettendo la conformità con le normative sulla protezione dei dati e affrontando le preoccupazioni relative alla residenza dei dati, offrendo un livello di controllo essenziale per molte imprese.

Rally Anywhere offre la possibilità alle organizzazioni di mantenere e conservare i dati all’interno dei loro confini fisici, permettendo la conformità con le normative sulla protezione dei dati e affrontando le preoccupazioni relative alla residenza dei dati, offrendo un livello di controllo essenziale per molte imprese. Supporto per le imprese globali: Rally Anywhere è progettato per supportare in modo ottimale i flussi di lavoro globali, offrendo la flessibilità e la scalabilità necessarie per collaborare attraverso diversi fusi orari e località geografiche. Che i team siano distribuiti a livello nazionale o internazionale, Rally Anywhere garantisce una collaborazione efficace senza compromettere prestazioni o sicurezza.

Con questo annuncio, l’intera soluzione ValueOps Value Stream Management (VSM) di Broadcom è ora disponibile sia come SaaS che on-premises, offrendo alle organizzazioni una soluzione VSM di alto livello, progettata per le trasformazioni digitali globali e conforme ai rigorosi requisiti di sicurezza e sovranità dei dati.

La soluzione ValueOps di Broadcom è stata recentemente riconosciuta come leader e innovator nel rapporto GigaOm Radar per le soluzioni di Agile Planning e Portfolio Management (PPM). Gli analisti hanno elogiato le funzionalità e le capacità di Rally, osservando: “Rally fornisce ai team di sviluppo e delivery tutte le capacità di gestione agile dei progetti di cui hanno bisogno per pianificare, tracciare e misurare il loro lavoro attraverso più team e programmi, con una visibilità in tempo reale.”

Per scoprire come Rally Anywhere può aumentare la produttività e il successo della tua organizzazione, è possibile visitare la pagina dedicata del sito di Broadcom.