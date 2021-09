BrandOn Group, Vincenzo Pompa è il nuovo Amministratore Delegato

Vincenzo Pompa è il nuovo Amministratore Delegato di BrandOn Group, società italiana che abilita le aziende a vendere online ed esporre sui principali marketplace internazionali. Subentra a Ilaria Tiezzi, che ha guidato BrandOn negli ultimi tre anni.

Vincenzo Pompa viene da 17 anni di consulenza in Arthur Andersen e Bain & Co, dove diviene Partner nel 2007. Nel 2011 entra nel Gruppo Poste Italiane divenendo Ceo di PosteCom, che poi diverrà la Digital Company di Poste italiane, per guidare la trasformazione digitale dell’azienda attraverso un nuovo posizionamento sul mercato e il miglioramento della customer experience di tutti i prodotti e servizi digitali. Tra il 2015 e il 2017 ricopre il ruolo di Sales Director dei clienti Corporate di Poste Italiane e di Ceo di Postel, società del gruppo focalizzata nella gestione documentale.

Prima di unirsi a BrandOn, Vincenzo Pompa ha collaborato con Palamon Capital Partners, il fondo inglese di Private Equity che possiede 24Ore Business School, con l’incarico di rendere indipendente dal punto di vista operativo la scuola di formazione dal gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, rinnovandone il posizionamento. Da marzo 2021 è membro del board della società di cybersecurity CY4Gate.

Brandon Group ha chiuso il 2020 con 2,2 milioni di prodotti venduti su oltre 45 marketplace internazionali e un fatturato di oltre 32 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto all’anno precedente, con un Ebitda superiore agli 1,7 milioni di euro (+70%) e le previsioni di chiusura del 2021 rafforzano il posizionamento di mercato della società con risultati ancora in crescita.

Con l’ultimo Funding Round in ordine di tempo del valore di 3,5 milioni di euro (guidato nel 2020 da Cdp Venture Capital SGR come lead investor in coinvestimento con Primomiglio e Vulcano), il totale dei finanziamenti raccolti dall’azienda è salito a 7,6 milioni di euro dal 2012.