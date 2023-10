Boomi presenta Boomi GPT, accelerando ulteriormente l’integrazione e l’automazione con l’IA conversazionale

Boomi ha annunciato Boomi GPT, la prima offerta disponibile nella suite Boomi AI, che porta un’esperienza semplice e conversazionale sulla piattaforma Boomi.

Con Boomi GPT, le aziende possono sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per integrare e automatizzare più velocemente che mai, democratizzando ulteriormente l’innovazione e accelerando i risultati aziendali.

In ogni settore, le aziende sono sottoposte a una forte pressione per innovare più velocemente e realizzare le loro ambizioni commerciali più audaci. Le organizzazioni IT hanno effettuato ingenti investimenti nella modernizzazione dell’IT e nella trasformazione digitale, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza operativa e conquistare il cuore dei clienti. IDC prevede 3,25 trilioni di dollari di spesa IT a livello mondiale solo per il 2023.1 Troppo spesso, però, le iniziative sono compromesse dalla frammentazione dei dati derivante da sistemi isolati, dalla mancanza di governance dei dati, dall’insufficienza di risorse qualificate e dai crescenti obblighi di sicurezza e conformità. In un mondo in cui la velocità è la moneta corrente, per superare la concorrenza è necessario superare queste complessità.

Imparando da oltre 200 milioni di integrazioni, Boomi GPT traduce le parole in azioni per collegare rapidamente applicazioni, dati, processi, persone e dispositivi. I clienti possono utilizzare il prompt in linguaggio naturale di Boomi GPT per chiedere all’intelligenza artificiale di Boomi di creare integrazioni, API o modelli di dati master. Agendo come un assistente esperto o un “copilota”, Boomi GPT progetta quindi una bozza dell’integrazione richiesta o di altro software, che gli utenti possono accettare o modificare, accelerando notevolmente il lavoro di creazione di connessioni e automazioni per guidare i risultati aziendali.

All’inizio di quest’anno, Boomi ha annunciato Boomi AI, una suite di funzionalità alimentate dall’AI progettata per aiutare le organizzazioni ad applicare la potenza dell’AI per compiere progressi senza precedenti nelle loro iniziative strategiche. Basandosi su questa visione di sviluppo alimentato dall’AI e applicando l’apprendimento dell’AI che assomiglia ai processi di pensiero degli utenti, Boomi GPT porta la potenza dell’AI nell’importante e spesso dispendioso lavoro di creazione delle connessioni da cui dipendono le aziende digitali.

“Le organizzazioni lavorano 24 ore su 24 per offrire prodotti e servizi innovativi che superino le aspettative dei clienti, applicando al contempo connettività e automazione estese per semplificare le operazioni e ridurre i costi”, ha dichiarato Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer di Boomi. “Con Boomi AI, le aziende possono accelerare e democratizzare notevolmente questo lavoro, trasformando le richieste in linguaggio naturale in integrazioni e connessioni fondamentali per la modernizzazione delle applicazioni e la migrazione al cloud. Siamo entusiasti di lanciare Boomi GPT, la prima funzionalità della suite Boomi AI che aiuterà le organizzazioni a muoversi con la velocità e l’acume necessari per avere successo nei mercati ipercompetitivi di oggi.”