Board, lo strumento di collaborazione visuale per il lavoro ibrido

Klaxoon è la società francese specializzata in soluzioni collaborative per training, meeting e conferenze, che ha lanciato Board, uno strumento che abilita un nuovo tipo di collaborazione visuale integrata grazie al suo tool di videoconferenza e a una libreria di modelli pronti all’uso che possono essere richiamati con un semplice clic del mouse.

Per oltre cinque anni, ha sottolineato Klaxoon, il team della società francese ha osservato ed elaborato i cambiamenti nel modo di lavorare dei team in tutto il mondo.

I team lavorano spesso su svariati progetti, in collaborazione con diversi team con sede in luoghi differenti ed è ora diventato essenziale trovare una soluzione a questa situazione.

Mentre questo processo era lentamente e parzialmente già in corso, a marzo di quest’anno milioni di aziende e di team hanno dovuto riorganizzarsi rapidamente e adattare il loro modo di lavorare ai vincoli creati dalla pandemia, per sincronizzare i team distribuiti mantenendo la connessione a cui tutti erano abituati in ufficio.

In tale contesto Klaxoon ha lanciato un progetto di lavoro a distanza di grande portata, fornendo l’accesso gratuito ai suoi strumenti per aiutare le organizzazioni ad affrontare queste nuove sfide. In parallelo, Klaxoon ha anche mobilitato i suoi sviluppatori per creare un nuovo strumento: Board.

Board nasce dunque proprio per rispondere ai nuovi modelli di lavoro ibridi e con l’obiettivo ambizioso di aprire nuovi orizzonti per il lavoro in team.

Board, ha spiegato Matthieu Beucher, CEO e fondatore di Klaxoon, è stato progettato sulla base di varie esperienze di team che hanno dovuto lavorare in remoto durante il lockdown, al fine di fornire soluzioni reali al nuovo contesto di lavoro ibrido.

Board offre uno spazio di lavoro ideale per riunirsi, condividere informazioni e creare insieme, utilizzando la forza della collaborazione visuale per facilitare il lavoro di squadra.

Arricchito di tutto il know-how Klaxoon, Board rappresenta secondo l’azienda sviluppatrice una soluzione semplice e accessibile, uno strumento all-in-one che permette di passare facilmente dalla parola scritta a quella parlata, dall’audio al video.

Lo strumento è progettato per facilitare la sincronizzazione in tempo reale, la condivisione delle informazioni, l’instaurazione di nuove forme di collaborazione, la libera espressione tra colleghi, l’organizzazione delle idee nonché la fase decisiva di prendere decisioni e passare all’azione.

E, grazie a un’esperienza visiva il più possibile vicina alla realtà dell’ambiente di lavoro dell’ufficio, permettendo a tutti di lavorare in modo naturale ovunque si trovino, in viaggio, in ufficio o a casa.