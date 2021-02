Blobr, la startup che aiuta a trasformare le API in prodotti

La startup francese Blobr ha sviluppato una tecnologia di API management no code che serve per esporre e monetizzare le API e la cui mission, secondo le parole del team, è quella di rendere lo scambio di dati B2B più fluido per un mondo più smart.

La startup fa parte dell’incubatore Paris-Tech e si è data l’obiettivo di aiutare le aziende di tutto il mondo a condividere i loro dati e a ridurre al contempo i costi di gestione. Lanciato nel giugno del 2020, Blobr è già stato adottato da decine di aziende e di recente la società sviluppatrice ha annunciato un round di finanziamento pre-seed di 1,2 milioni di euro guidato da Seedcamp, un fondo europeo di primo livello, e New Wave.

Qual è il contesto in cui nasce l’idea di sviluppare Blobr? La dipendenza dalla tecnologia secondo la società francese sta soffocando i responsabili di prodotto e di business e Blobr si propone proprio come layer di business e prodotto per le API.

In tal modo i business e product manager sono finalmente indipendenti nel gestire e monetizzare le API della loro azienda, e possono farlo anche senza conoscenze tecniche: non hanno più bisogno di fare affidamento sugli sviluppatori.

L’ambizione della startup, secondo le parole dei fondatori, è quella di democratizzare il modo in cui i dati vengono scambiati tra le aziende, abbattendo i silos e consentendo una grande varietà di casi d’uso innovativi. Con Blobr vengono abilitate nuove possibilità per condividere e monetizzare i dati in modo agile e istantaneo.

Il numero di API nel mondo sta crescendo a un ritmo impressionante, sottolinea ancora la società francese, e molte aziende offrono ora un’API come prodotto per i loro servizi e condividono dati con partner e clienti.

Le API sono le tubature che permettono di condividere i dati tra le aziende e venderli, sono una componente critica per la data economy. Nessuno però finora si è occupato delle API per gestirle come prodotti e Blobr intende risolvere questo gap.

Si tratta di una soluzione chiavi in mano per i proprietari di prodotti e imprese, con un approccio unico e no code che aiuta le aziende a sviluppare le loro capacità di condivisione dei dati, riducendo i costi del 50% e rendendo il time-to-market 10 volte più veloce, aumentando al contempo l’adozione delle API del 15% grazie a una migliore user experience.

Blobr aiuta le imprese a personalizzare un’API unica in più pacchetti personalizzati, a monitorare l’uso attraverso gli analytics e a monetizzare attraverso una connessione Stripe senza soluzione di continuità, senza che sia necessaria alcuna skill di sviluppo del codice.

La piattaforma è disponibile tramite abbonamento mensile con vari livelli di pricing, incluso uno free.