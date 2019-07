Blender 2.80, la nuova versione della suite 3D open source per macOS, Windows e Linux, è in arrivo.

Al momento in cui scriviamo, dopo un periodo di beta test iniziato alla fine dello scorso anno, gli sviluppatori hanno rilasciato la versione Release Candidate, che è il passo finale della versione beta, prima del rilascio di quella definitiva. Si tratta comunque di una versione dedicata a chi vuole provare le nuove funzioni, ma sconsigliata per ambienti di produzione. Oltretutto perché, sottolineano gli sviluppatori, il rilascio della versione finale è imminente.

La nuova versione è il frutto di quattro intensi anni di lavoro da parte dei programmatori e degli artisti della comunità che supporta questa suite 3D free e open source, strumento di lavoro per l’intero flusso creativo e produttivo: dal modeling all’animazione e al rendering, fino al compositing e al motion tracking, arrivando persino al video editing.

La nuova versione di Blender parte innanzitutto da una interfaccia utente ridisegnata, che pone il focus sull’artwork che l’utente sta creando: sono stati introdotti un dark theme, un tema molto richiesto nelle moderne user experience, e un set di icone dal look più moderno, così come nuove modalità di interazione mediante i dispositivi di input e un menu Quick Favorites che offre un rapido accesso agli strumenti utilizzati più di frequente.

L’area di lavoro non è stata aggiornata solo negli aspetti estetici e d’interazione, ma anche in quelli funzionali: ad esempio, il workspace può essere personalizzato in base alle esigenze e alle preferenze dell’utente e alla creazione di un nuovo file c’è una scelta di template da cui partire.

Il nuovo viewport 3D consente di visualizzare la scena in modo ottimizzato per il task che l’utente eseguendo, ad esempio per layout, modeling e sculpting. È inoltre stato riscritto per sfruttare le schede grafiche delle ultime generazioni.

La nuova versione di Blender introduce anche nuovi tool, il nuovo renderer in tempo reale Eevee, strumenti potenziati di disegno e animazione 2D e tanto altro ancora.

Tutte le informazioni su Blender sono disponibili sul sito del software, a questo link.