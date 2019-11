Quello di quest’anno è il settimo Black Friday di Amazon.it e prevede offerte su migliaia di prodotti: dai più recenti prodotti di elettronica di consumo ai dispositivi Amazon, dai giocattoli ai prodotti di bellezza, passando per cibo e bevande, fashion, arredamento per la casa e regali per tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici.

La selezione include anche regali fatti a mano e nuovi prodotti realizzati dalle piccole aziende e dagli artigiani che vendono all’interno delle vetrine Made in Italy e Handmade, nonché startupper che vendono all’interno della vetrina Launchpad.

Il negozio con le offerte del Black Friday sarà live fino alle 23.59 di venerdì 29 novembre, con nuove Offerte del Giorno tutti i giorni. Le offerte continueranno poi per tutto il weekend fino alla giornata di Cyber Monday, lunedì 2 dicembre.

L’azienda ha anche reso noto quali sono stati i prodotti più venduti su Amazon.it da venerdì 22 novembre, inizio della settimana del Black Friday: Echo Dot (3ª generazione), le candele Yankee Candle, gli auricolari Bluetooth Antimi, la lampada da tavolo LED di Philips Lighting e le Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral-B Crossaction, Hasbro Nerf, Svelto Expert Pastiglie.

La giornata di venerdì 29 novembre riserva ancora grandi offerte ai clienti di amazon.it, tra cui



Samsung Smart TV 49", Ultra HD 4K, Wi-Fi



Sony Alpha 6500 - Fotocamera digitale mirrorless compatta con obiettivo intercambiabile

Macchina per la pasta Philips

Multicooker intelligente Moulinex Cookeo+

iRobot Roomba 960 Robot aspirapolvere

Detersivo lavatrice in capsule Orchidea Bianca

Smartwatch Suunto 9

Treppiede nero Manfrotto

Alcune delle offerte Amazon Launchpad sono:



Gigandet Sea Ground orologio subacqueo automatico analogico uomo nero G2-003

Lampadina a LED WiFi Smart, regolabile, multicolor, dimmerabile, non richiede un hub, funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+, gestione del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT

Victrola valigia giradischi vintage Bluetooth a 3 velocità - turchese

ZACO V3sPro – Robot aspirapolvere – Robot pulisci pavimenti con 4 modalità di pulizia

Verso il Cyber Monday

Seguono poi alcune anticipazioni delle offerte che saranno disponibili durante il weekend e nella giornata di Cyber Monday, lunedì 2 dicembre.

Anticipazioni sulle offerte disponibili durante il weekend:

LEGO Starwars Millennium Falcon

Styler ghd Gold Festival Collection

Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Genius 9000N, Nero

Rasoio da barba elettrico a lamina Braun Series 7 7842s, Wet&Dry, ricaricabile e senza fili con rifinitore di precisione integrato e custodia da viaggio, nero

SanDisk Extreme Pro Scheda di memoria microSDXC da 256 GB e adattatore SD

Fino al 45% di sconto su orologi Hugo Boss Orange, Scuderia Ferrari, Maserati

Fino al 40% di sconto sulla moda invernale dei marchi Amazon Moda

Anticipazioni sulle offerte di lunedì 2 dicembre:



Smart TV 4K Ultra HD 50" Samsung Serie RU7450

Smartphone Huawei Y5 2019 più Microsdhc 16GB Class 10, display 5.71" HD+, Processore Quad Core [Versione Italiana]

Smartphone Samsung Galaxy A80 Display 6.7", 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 3700 mAh

Impastatrice Planetaria Kenwood KM283, 900 W, Acciaio/Vetro, Argento

Monopoly - Voice Banking (Gioco in Scatola Elettronico)

Philips Rasoi Elettrici Serie 9000, Rasoio Elettrico Wet & Dry con Lame di Precisione V-Track e Tecnologia Contour Detect

Fino al 25%di sconto sui giradischi Audio-Technica, ION Audio e Victrola

Fino a 40% di sconto su Prodotti per Animali Domestici

Per non perdere le offerte, l’indirizzo è: www.amazon.it/blackfriday.

Inoltre, fino a lunedì 2 dicembre i nuovi iscritti a Prime Now possono risparmiare fino al 50% grazie a offerte giornaliere. Tutti i nuovi clienti che desiderano iscriversi ad Amazon Music Unlimited hanno poi a disposizione quattro mesi a 0,99 euro, per l’accesso illimitato a oltre 50 milioni di brani, senza pubblicità.