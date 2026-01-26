BizzyNow apre la raccolta fondi su Mamacrowd: freemium, B2B e crescita internazionale

BizzyNow, la nuova applicazione progettata per facilitare il networking spontaneo ovunque ci si trovi, lancia la sua prima Campagna di raccolta fondi con Mamacrowd by Azimut –

BizzyNow è un’app attiva nel settore del networking professionale e nasce da un’esigenza concreta: far incontrare persone che non si conoscono pur avendo interessi e competenze in comune. L’app consente di intercettare questo potenziale, valorizzando ogni momento in cui professionisti con affinità reali si trovano fisicamente vicini.

La connessione avviene grazie a strumenti di geolocalizzazione intelligente e a un algoritmo di matching professionale che suggerisce in tempo reale quali utenti vicini condividono competenze, settori, interessi o opportunità.

I primi mesi di attività hanno creato moltissimo interesse e il team ha raccolto numerosi e positivi feedback sull’utilizzo dell’applicazione.

Al momento sono quasi 1500 gli utenti che utilizzano BizzyNow e il tasso di engagement, validato dal mercato, è del 32%.

Numeri significativi per una nuova realtà il cui mercato potenziale su scala globale è valutato 1,5 miliardi di Euro con una crescita annua dell’8%.

“L’app è stata testata in eventi globali come DevFest, Tekpon AI Conference e Codemotion Milano. – ha affermato Tommaso Fè, Founder e Ceo – e il feedback ricevuto è sempre molto positivo. Inoltre, la consegna del Community Award di Start Up Italia ci da ancora più consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, la tipologia di App è molto apprezzata ed è quello di cui il mercato ha bisogno”.

Il lancio della Campagna di raccolta fondi su Mamacrowd rappresenta certamente un momento cruciale per lo sviluppo e le prospettive di crescita di BizzyNow il cui progetto parte dall’Italia ma, da subito ha visto significativi sviluppi in America Latina e in Asia.

L’app ha un modello di diffusione Freemium per il mercato Business To Consumer che da la possibilità di utilizzare le funzionalità di base e Corporate quindi ambiente sia Business To Business rivolto ad aziende, associazioni e organizzatori di fiere ed eventi. In questo caso si avranno funzionalità più evolute e proattive.

Chi è BizzyNow

BizzyNow è una startup innovativa che facilita il networking spontaneo, ovunque e in ogni momento. Grazie alla geolocalizzazione e al matching professionale, BizzyNow permette di scoprire persone affini nelle vicinanze e costruire community basate su competenze reali, contaminazioni professionali e opportunità di crescita condivisa.