BizzyNow apre la raccolta fondi su Mamacrowd: freemium, B2B e crescita internazionale

BizzyNow Award Startup Italia 2025

BizzyNow, la nuova applicazione progettata per facilitare il networking spontaneo ovunque ci si trovi, lancia la sua prima Campagna di raccolta fondi con Mamacrowd by Azimut

BizzyNow è un’app attiva nel settore del networking professionale e nasce da un’esigenza concreta: far incontrare persone che non si conoscono pur avendo interessi e competenze in comune. L’app consente di intercettare questo potenziale, valorizzando ogni momento in cui professionisti con affinità reali si trovano fisicamente vicini.

La connessione avviene grazie a strumenti di geolocalizzazione intelligente e a un algoritmo di matching professionale che suggerisce in tempo reale quali utenti vicini condividono competenze, settori, interessi o opportunità.

I primi mesi di attività hanno creato moltissimo interesse e il team ha raccolto numerosi e positivi feedback sull’utilizzo dell’applicazione.

Al momento sono quasi 1500 gli utenti che utilizzano BizzyNow e il tasso di engagement, validato dal mercato, è del 32%.

Numeri significativi per una nuova realtà il cui mercato potenziale su scala globale è valutato 1,5 miliardi di Euro con una crescita annua dell’8%.

“L’app è stata testata in eventi globali come DevFest, Tekpon AI Conference e Codemotion Milano. – ha affermato Tommaso Fè, Founder e Ceo – e il feedback ricevuto è sempre molto positivo. Inoltre, la consegna del Community Award di Start Up Italia ci da ancora più consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, la tipologia di App è molto apprezzata ed è quello di cui il mercato ha bisogno”.

Il lancio della Campagna di raccolta fondi su Mamacrowd rappresenta certamente un momento cruciale per lo sviluppo e le prospettive di crescita di BizzyNow il cui progetto parte dall’Italia ma, da subito ha visto significativi sviluppi in America Latina e in Asia.

L’app ha un modello di diffusione Freemium per il mercato Business To Consumer che da la possibilità di utilizzare le funzionalità di base e Corporate quindi ambiente sia Business To Business rivolto ad aziende, associazioni e organizzatori di fiere ed eventi. In questo caso si avranno funzionalità più evolute e proattive.

Chi è BizzyNow

BizzyNow è una startup innovativa che facilita il networking spontaneo, ovunque e in ogni momento. Grazie alla geolocalizzazione e al matching professionale, BizzyNow permette di scoprire persone affini nelle vicinanze e costruire community basate su competenze reali, contaminazioni professionali e opportunità di crescita condivisa.

