Bitdefender lancia il suo Password Manager multi-piattaforma

Lo specialista della cybersecurity Bitdefender ha lanciato il proprio Password Manager, con una nuova soluzione per gli utenti finali che semplifica la creazione e la gestione di password sicure per tutti gli account online su più piattaforme, comprese quelle mobili.

Bitdefender Password Manager genera e salva password uniche e complesse per ogni account, consentendo una gestione sicura di tutte le credenziali di accesso con una sola password principale (la master password).

La soluzione combina la crittografia end-to-end con una configurazione semplice, un’installazione facile e funzionalità intuitive progettate per utenti di qualsiasi livello.

Bitdefender sottolinea che una sua recente ricerca sui comportamenti online di oltre 10.000 consumatori di tutto il mondo ha scoperto che il 50% utilizza una singola password per tutti gli account online. E quasi un terzo (32%) riutilizza solo alcune password su più account.

Inoltre, gli utenti hanno in media otto account e più della metà usa la memorizzazione per gestire le password. Di conseguenza, molti ricorrono all’uso di password deboli e facili da ricordare e le riutilizzano su più account.

Purtroppo, i criminali informatici fanno affidamento su password deboli per compromettere gli account, rubare le identità degli utenti e trarre profitto dalla vendita delle credenziali sul dark web.

Tra le funzionalità principali di Bitdefender Password Manager, c’è in primo luogo un generatore di password forti.

Questa funzione consente di creare una password sicura, complessa e unica per ogni account con un solo clic. E permette di salvare automaticamente e precompilare le credenziali per i siti web visitati regolarmente, per semplificare i login.

Bitdefender Password Manager consente poi di gestire e compilare automaticamente i dati della carta di pagamento e quelli personali, per semplificare il checkout e la compilazione dei moduli.

Tutti i dati sono criptati e decriptati localmente, e solo il titolare dell’account ha accesso alla master password, sottolinea Bitdefender. Nessuna terza parte ha accesso alle informazioni finanziarie dell’utente.

È poi disponibile la sincronizzazione su più piattaforme. Le estensioni per Windows e macOS supportano una moltitudine di browser web (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivi mobili (Android e iOS).

Il supporto per Safari – ha annunciato Bitdefender – sarà lanciato nel prossimo periodo.

Bitdefender Password Manager, inoltre, si blocca automaticamente con un PIN o fa uscire gli utenti dagli account online dopo un periodo di inattività a livello di browser.

Le funzionalità di recupero dell’account assicurano poi che gli utenti non perdano mai l’accesso alle loro password e possano sempre recuperare la master key.

Infine, Bitdefender Password Manager consente di importare facilmente dati e password da altre piattaforme, tra cui Bitdefender Wallet, browser Chrome e Firefox, 1Password, LastPass, Dashlane, Sticky Password e altre.

Bitdefender Password Manager è disponibile per l’acquisto, e una prova gratuita di 90 giorni è disponibile nella maggior parte dei prodotti consumer Bitdefender.

Per i clienti Bitdefender Premium Security, il servizio è incluso nell’abbonamento.

