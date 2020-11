Bitdefender GravityZone Elite, la cybersecurity cloud

Bitdefender GravityZone Elite contiene una piattaforma di sicurezza cloud multilivello e di nuova generazione. È stata sviluppata per proteggere le aziende dall’intera gamma di minacce informatiche avanzate con velocità e accuratezza.

Elite combina il comprovato approccio alla sicurezza multilivello di Bitdefender con i suoi strumenti e le sue tecnologie di nuova generazione per offrire prestazioni e protezione di alto livello per tutti gli endpoint nell’ambiente aziendale: desktop, portatili, dispositivi mobili, server fisici e virtuali.

GravityZone Elite garantisce un costante livello di sicurezza per l’intero ambiente informatico, contenendo gli endpoint poco protetti, che potrebbero essere utilizzati come punti di partenza per azioni ai danni dell’azienda. Si affida a un’architettura semplice e integrata con gestione centralizzata sia per endpoint che data center. Le opzioni della console in locale e cloud si adattano sia ad ambienti rigorosamente disciplinati che cloud-ready.

Tra i vantaggi principali, Bitdefender GravityZone Elite Rileva e blocca l’intera gamma di minacce sofisticate e malware sconosciuti: Endpoint Security HD sconfigge le minacce avanzate e i malware sconosciuti, tra cui i ransomware, in grado di eludere le soluzioni di protezione tradizionali per gli endpoint. Gli attacchi avanzati, come PowerShell, basati su script, attacchi privi di file e malware sofisticati, possono essere rilevati e bloccati prima dell’esecuzione. Risanamento e risposta alle minacce automatiche: Una volta rilevata una minaccia, Endpoint Security HD la neutralizza subito tramite una serie di azioni, tra cui chiusura dei processi, la messa in quarantena di un file, rimozione e ripristino di modifiche risultate dannose. Condivide le informazioni sulla minaccia in tempo reale con la GPN, il servizio di intelligence delle minacce basato su cloud di Bitdefender, prevenendo attacchi simili in tutto il mondo.

Migliora l’efficienza operativa con un solo agente e una console integrata: Il singolo agente integrato di sicurezza per gli endpoint di Bitdefender elimina ogni affaticamento dell’agente. La struttura modulare offre massima flessibilità e consente agli amministratori di impostare policy di sicurezza. GravityZone personalizza automaticamente il pacchetto di installazione e minimizza l’impronta dell’agent. Progettato dalla base come architetture di post-virtualizzazione e post-sicurezza cloud, GravityZone offre una piattaforma di gestione unificata per proteggere gli ambienti fisici, virtualizzati e cloud.