Bitdefender GravityZone certificato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Bitdefender, specialista globale nelle soluzioni di cybersecurity, annuncia che GravityZone, la Piattaforma che integra tutte le funzioni critiche di sicurezza necessarie per proteggere in maniera completa le aziende, ha ottenuto la certificazione da parte dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Questa certificazione – sottolinea l’azienda – conferma l’eccellenza delle capacità di protezione, rilevamento e risposta alle minacce informatiche di GravityZone, attestandone la conformità ai rigorosi standard di sicurezza stabiliti da ACN. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per Bitdefender che va a consolidare ulteriormente la sua posizione come vendor di fiducia nell’ambito della sicurezza informatica per organizzazioni pubbliche e private in Italia e nel mondo.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica (ACN) è l’autorità nazionale per la protezione degli interessi nazionali nel campo della sicurezza informatica. L’Agenzia è responsabile della salvaguardia della sicurezza e della resilienza nel cyberspazio. È responsabile della prevenzione e mitigazione del maggior numero possibile di attacchi informatici e della promozione del raggiungimento dell’autonomia tecnologica. Tra i compiti principali dell’Agenzia c’è l’attuazione della Strategia Nazionale di Cybersecurity, adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che contiene gli obiettivi da perseguire entro il 2026 per la valutazione della sicurezza di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere distribuiti nel contesto del Perimetro e che rientrano nelle categorie previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2021 (“DPCM 3”).

“Siamo estremamente orgogliosi di aver ottenuto questa prestigiosa certificazione da parte dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per la nostra Piattaforma GravityZone. Questo riconoscimento attesta non solo la qualità e l’efficacia delle nostre soluzioni di cybersecurity, ma sottolinea anche il nostro costante impegno nel garantire i più alti standard di sicurezza per i nostri clienti. In un panorama in cui le minacce informatiche sono in continua evoluzione, la certificazione ACN conferma la nostra capacità di fornire protezione avanzata e proattiva ad aziende pubbliche e private, in Italia e a livello globale. Continueremo a innovare e investire in tecnologie all’avanguardia per assicurare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali“, sottolinea Fulvio Fabi, National Channel Manager di Bitdefender Italia.

La Piattaforma GravityZone – spiega Bitdefender – è una piattaforma unificata di sicurezza e analisi dei rischi che offre protezione avanzata degli endpoint, endpoint detection e response (EDR), extended detection e response (XDR) e sicurezza del cloud, che include GravityZone CSPM+, una potente soluzione che combina funzionalità Cloud Security Posture Management (CSPM) e Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM).

La certificazione ACN ottenuta per la Piattaforma GravityZone si aggiunge ad altri recenti riconoscimenti degli analisti, come la nomina a “Strong Performer” nel report Forrester Wave™ report: Extended Detection And Response Platforms, Q2 2024. In questa valutazione, Bitdefender ha ottenuto i punteggi più alti possibili in aree quali innovazione, roadmap, supporto degli analisti, intelligenza artificiale e machine learning, protezione degli endpoint e sicurezza del prodotto.

“L’offerta del nostro Business Solutions Group, forte dei risultati ottenuti nei report di analisti indipendenti come MITRE, AV-TEST e Forrester, è diventata un’opzione molto apprezzata dalle aziende di tutte le dimensioni quando si tratta di proteggere dati ed ecosistemi”, ha dichiarato Paolo Rossi, Channel Account Manager per l’Italia di Bitdefender.

Inoltre, in aggiunta alle elevate capacità di rilevamento delle minacce delle soluzioni Bitdefender, le origini europee dell’azienda stanno diventando una risorsa importante per la sua crescita. “Nel contesto odierno, essere un produttore pienamente europeo che collabora attivamente con le forze dell’ordine e con organismi internazionali come Europol, Interpol o NATO sta diventando sempre più importante nelle decisioni di aziende e amministrazioni pubbliche”, dichiara Rossi.