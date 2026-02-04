Bitdefender nomina Gianluca Meomartini Regional VP Sales Southern EMEA

Bitdefender ha annunciato oggi che Gianluca Meomartini, professionista con oltre 27 anni di esperienza in ambito commerciale in importanti aziende multinazionali del settore software e cybersecurity, entra a far parte del team dirigenziale dell’azienda come Regional VP of Sales Southern EMEA.

Nel suo nuovo ruolo, Gianluca guiderà le attività di Bitdefender in Italia, Spagna, Portogallo e Romania, sfruttando le crescenti opportunità nel Sud Europa in un contesto caratterizzato dall’aumento degli attacchi informatici, dall’evoluzione dei requisiti di protezione dei dati e compliance, e dalla crescente domanda di soluzioni di sicurezza focalizzate sulla sovranità digitale. Collaborerà a stretto contatto con i team di vendita per sviluppare strategie di mercato specifiche, allineate alle priorità più ampie dell’area EMEA, rafforzando i rapporti con clienti, partner a valore aggiunto e distributori presenti nella regione.

«Poiché i cybercriminali operano 24 ore su 24, proteggere le aziende richiede visione, innovazione e impegno costante», ha dichiarato Meomartini. «In quanto azienda europea di cybersecurity, Bitdefender offre un livello di comprensione unica delle normative regionali, delle aspettative sulla sovranità dei dati e delle esigenze locali delle imprese. Combinando la prevenzione proattiva con strumenti avanzati di rilevamento e risposta, inclusi i servizi XDR e MDR, aiutiamo le aziende a ridurre in modo significativo la superficie di attacco e il rischio complessivo. Sono entusiasta di collaborare con clienti e partner per trasformare la sicurezza in un vero abilitatore di business e aiutare concretamente le aziende a proteggersi da minacce sempre più complesse.»

Gianluca Meomartini vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore della cybersecurity, ha ricoperto ruoli di leadership commerciale in importanti aziende multinazionali del software e della sicurezza, tra cui McAfee, Intel Security e, più recentemente, Trellix, dove ha guidato le vendite a livello paneuropeo.

Nel corso della sua carriera, ha costruito un solido percorso nella definizione di strategie go-to-market, nella leadership di team ad alte performance e nella promozione di una crescita sostenibile, allineando soluzioni di sicurezza avanzate alle priorità di business dei clienti. Riconosciuto per la sua energia, creatività e approccio orientato ai risultati, Meomartini unisce una profonda conoscenza del mercato alla capacità di instaurare relazioni di fiducia con clienti, partner e stakeholder interni.

«Gianluca porta in Bitdefender una vasta esperienza nel settore della cybersecurity, una profonda conoscenza del mercato e comprovate capacità di leadership nella definizione di strategie go-to-market», ha dichiarato Andrei Florescu, Presidente e General Manager di Bitdefender Business Solutions Group. «La sua lunga esperienza nella guida di team di vendita ad alte performance e nella realizzazione di strategie di sicurezza su misura e orientate al valore sarà determinante mentre continuiamo a supportare i clienti del Sud Europa nell’affrontare un contesto geopolitico sempre più complesso e un panorama delle minacce informatiche in rapida evoluzione.»