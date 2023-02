BigCommerce premia tre partner tecnologici italiani

BigCommerce, piattaforma ecommerce open SaaS per brand B2C e B2B, ha annunciato di aver premiato tre partner italiani in occasione dei BigCommerce Partner Awards EMEA di quest’anno.

Il riconoscimento più prestigioso è stato assegnato a Calicantus, Elite Agency Partner di BigCommerce, che ha vinto sia come Agenzia Partner EMEA dell’anno che come Partner Regionale dell’Anno (Italia) per aver dimostrato impegno investendo nella piattaforma e generando business significativi nel corso dell’ultimo anno.

“Siamo grati a BigCommerce per questo riconoscimento e soprattutto per averci permesso di realizzare in tempi rapidi progetti enterprise molto sfidanti. Grazie a BigCommerce ora possiamo dedicarci maggiormente alle attività core del digital commerce, quelle strategiche e più interessanti per i brand che seguiamo, con la sicurezza che tutto funzioni perfettamente”, ha commentato Valentino Bergamo, CEO di Calicantus.

Eurostep, Elite Partner di BigCommerce, ha ricevuto lo User Experience & Design Award per l’eccezionale talento nella creazione di vetrine BigCommerce esclusive che migliorano l’esperienza dell’acquirente.

Scalapay, l’unicorno italiano del Buy Now, Pay Later (BNPL), ha invece ricevuto l’Emerging Partner Award, assegnato ai nuovi partner tecnologici le cui soluzioni sono caratterizzate da un’esperienza utente superiore, ottime recensioni da parte dei clienti e un volume di installazioni in crescita.

I BigCommerce Partner Awards 2022, giunti alla quinta edizione, hanno visto la partecipazione di 18 categorie totali nelle regioni Americhe, APAC ed EMEA, i cui candidati sono stati valutati da una giuria di dipendenti e dirigenti di BigCommerce. I premi hanno riconosciuto un vincitore per ogni categoria in base ai risultati ottenuti sulla regione geografica in cui operano. Le nuove categorie aggiunte quest’anno comprendono Partner regionale dell’anno (Agenzia EMEA), Omnichannel Solutions Award (Tech AMER), Community Awards (Agenzia EMEA e AMER).

“Il nostro ecosistema di partner continua a differenziare la nostra piattaforma e siamo orgogliosi che il mercato italiano stia diventando così importante per BigCommerce da poter istituzionalizzare un premio dedicato al miglior partner italiano. Le candidature di quest’anno sono state eccellenti, grazie a partner di valore e di eccezionale talento che aiutano i nostri merchant a sbloccare il loro potenziale per crescere ambiziosamente. Siamo onorati di avere Calicantus come agenzia partner dell’anno e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme. Congratulazioni a tutti”, ha dichiarato Irene Rossetto, country director di BigCommerce.

Anche le agenzie partner italiane Adiacent e SMC Consulting erano tra le finaliste per il titolo di Partner regionale dell’anno.

L’evento annuale di BigCommerce – spiega l’azienda – premia i partner più performanti della sua rete globale, composta da migliaia di agenzie e partner tecnologici del suo ecosistema aperto, per il loro straordinario lavoro che consente ai merchant di BigCommerce di costruire, innovare e far crescere le proprie attività.

Per unirsi all’ecosistema di agenzie e partner tecnologici di BigCommerce, è possibile visitare il sito della piattaforma ecommerce.