BigCommerce: nuove funzioni AI e soluzioni per il B2B e il commerce omnicanale

BigCommerce, la piattaforma Open SaaS componibile per brand e rivenditori B2C e B2B in rapida crescita e affermati, ha annunciato una vasta gamma di aggiornamenti alla piattaforma e integrazioni con i partner all’interno di “The Next Big Thing“, il suo lancio di prodotto semestrale per aiutare brand e rivenditori a crescere e distinguersi dalla concorrenza.

“Questi nuovi sviluppi mirano ad offrire funzionalità ancora più potenti e innovative di cui i brand e rivenditori enterprise necessitano per raggiungere i loro obiettivi in un ambiente competitivo”, ha affermato Troy Cox, Chief Product Officer di BigCommerce. “Con questi aggiornamenti, i nostri clienti saranno in grado di raggiungere più acquirenti a livello globale, creare vetrine componibili sorprendenti, potenziare i loro business B2B, sfruttare il potere dell’AI, convertire più acquirenti in clienti e sbloccare nuove funzionalità per gli sviluppatori.”

Ridefinire il design componibile con Catalyst + Makeswift

BigCommerce sta ulteriormente migliorando Catalyst con il visual editor Makeswift, che offre ai team creativi gli strumenti per costruire visivamente esperienze di shopping e contenuti di marketing belli e coinvolgenti.

Catalyst + Makeswift combina il potere della componibilità con la facilità d’uso del SaaS, consentendo ai team di collaborare efficientemente su aggiornamenti significativi del sito e sfruttare la flessibilità dell’architettura Catalyst.

Aiutare i buyer e i marchi B2B a crescere

Il controllo degli accessi basato sui ruoli dei buyer è ora disponibile , consentendo di assegnare permessi di accesso specifici ai buyer in base alle loro funzioni all’interno dell’account. Gli amministratori possono ora assegnare ruoli personalizzati che definiscono i permessi dei buyer, ad esempio se possono o meno effettuare acquisti o inviare liste di approvvigionamento per approvazione.

per accelerare il processo di vendita e migliorare l’efficienza dei rappresentanti di vendita. Negoziare i termini di pagamento e garantire un pagamento puntuale è cruciale. Ora è più facile definire i termini di pagamento a livello di account per automatizzare ogni parte del processo dall’ordine alla fattura, garantendo comunicazioni accurate e pagamenti tempestivi.

“Le potenzialità del nostro store non solo sono state mantenute, ma anche arricchite con un approccio mirato ai clienti”, ha affermato Rene Clobes, Digital Marketing Manager presso Expresso, un cliente B2B di BigCommerce. “La nuova tecnologia semplifica il nostro lavoro quotidiano con molte funzionalità utili. È un vero punto di svolta.”

Potenziare la vendita omnicanale

L’introduzione dell’offerta Instant Commerce di Feedonomics trasforma il modo in cui i brand operano, abilitando il BOPIS (buy online pickup in-store) e le consegne locali spesso nello stesso giorno. Feedonomics ora supporta i principali programmi di commercio istantaneo, incluso Amazon Today, rendendo più facile per i brand soddisfare rapidamente ed efficientemente le esigenze di consegna dei clienti.

L'introduzione dell'offerta Instant Commerce di Feedonomics trasforma il modo in cui i brand operano, abilitando il BOPIS (buy online pickup in-store) e le consegne locali spesso nello stesso giorno. Feedonomics ora supporta i principali programmi di commercio istantaneo, incluso Amazon Today, rendendo più facile per i brand soddisfare rapidamente ed efficientemente le esigenze di consegna dei clienti. Feedonomics sta anche lanciando il suo aggiornamento FeedAMP V2 . L'architettura e le API migliorate garantiscono una maggiore flessibilità e scalabilità per la gestione degli ordini omnichannel. Funzionalità come la sincronizzazione degli ordini in tempo reale, le capacità di spedizione parziale che supportano i preordini e il miglioramento del controllo dell'accesso a livello di negozio sono progettate per semplificare le operazioni e massimizzare l'efficienza.

“OtterBox ha collaborato con Feedonomics per un’integrazione rapida e fluida con TikTok Shop che ci ha permesso di essere tra i primi sul mercato nello spazio degli accessori elettronici premium”, ha affermato Bill Dillon, presidente del settore consumer presso Otter Products. “Feedonomics continua a supportarci dopo l’integrazione gestendo le operazioni quotidiane che alimentano la nostra integrazione con TikTok Shop. Questo consente al nostro team di concentrarsi maggiormente sulla strategia e sulla crescita.”

Strumenti iper-locali per la crescita delle vendite globali

Gli utenti possono ora:

Localizzare e personalizzare il checkout per ogni vetrina , ad esempio configurando un checkout specifico per un nuovo mercato o abilitando il consenso a una specifica politica sulla privacy locale di un paese.

offrendo soluzioni di pagamento locali su ogni vetrina. Utilizzare diversi servizi di spedizione o corrieri per servire diverse regioni.

Oltre alle altre 14 lingue già disponibili, BigCommerce ora supporta anche il giapponese.

“Alcuni mercati europei hanno metodi di pagamento locali molto specifici che sono supportati dal fornitore del gateway di pagamento, e che noi possiamo offrire come parte del checkout”, ha dichiarato Jenni Schneider, Director of Sales and Marketing presso HMD Global. “È davvero facile configurare il tutto tra BigCommerce e il fornitore del gateway di pagamento”.

BigAI sblocca produttività e crescita

Elevare l’esperienza di shopping, guidare l’engagement e aumentare le conversioni con la suite di strumenti AI-powered di BigCommerce.

Le BigAI Product Recommendations, alimentate da Google AI , consentono ai brand di offrire ai loro acquirenti consigli personalizzati in tempo reale durante tutto il percorso d’acquisto e sono progettati per aumentare la conversione e il valore medio dell’ordine.

“BigAI Copywriter ci ha permesso di fornire descrizioni dei prodotti ben scritte e SEO-friendly su larga scala”, ha affermato Jason Cadden, Ecommerce Manager presso Smoky Mountain Knife Works. “Inoltre, le descrizioni sono legate agli attributi che abbiamo assegnato ai nostri prodotti e finalmente abbiamo una soluzione eccellente per fornire ai nostri clienti quante più informazioni possibili sui prodotti che vendiamo.”

La comunità di sviluppatori di BigCommerce collabora con l’azienda per costruire soluzioni innovative di intelligenza artificiale utilizzando i BigAI Developer Tools. Alcuni esempi includono:

Sfruttare l’applicazione open-source AI foundation per creare rapidamente soluzioni AI innovative che migliorano la creatività, la produttività e il processo decisionale.

Semplificare la raccolta dei dati del negozio utilizzando 13 nuovi eventi di dati. Questi possono essere utilizzati per addestrare i modelli di apprendimento automatico, consentendo pubblicità economicamente vantaggiosa ed esperienze di acquisto altamente personalizzate.

Creare app basate sull’intelligenza artificiale per semplificare le operazioni estendendo le capacità del pannello di controllo di BigCommerce, migliorando funzionalità ed efficienza.

Gli strumenti di checkout migliori per conquistare e convertire

Ora disponibile per i clienti di BigCommerce negli Stati Uniti, Fastlane by PayPal offre una soluzione di checkout accelerato per gli ospiti che aiuta a promuovere la conversione senza la necessità di ricordare login o password. Una volta che il consumatore è stato autenticato, tutte le sue informazioni vengono precompilate e può effettuare il checkout con un solo clic. I primi risultati del test di Fastlane con i clienti di BigCommerce hanno dimostrato che gli acquirenti ospiti si sono convertiti più dell’80% delle volte, fino al 50% in più rispetto agli utenti che non utilizzano Fastlane, e hanno completato il checkout in soli due minuti riducendo il tempo di checkout del 32%.

“I consumatori si aspettano che il checkout online duri meno di quattro minuti. In definitiva, i consumatori ci dicono che la velocità migliora le vendite”, ha dichiarato Mike Sutter, vicepresidente senior di Checkout, PayPal. “In un ambiente di vendita al dettaglio ultra-competitivo come quello odierno, i retailer devono fare tutto il possibile per rendere facile e veloce per gli acquirenti la ricerca dei prodotti e le operazioni di acquisto. I primi risultati di Fastlane dimostrano che un’esperienza di checkout accelerata può far aumentare le vendite e le conversioni”.

Oltre a Fastlane by PayPal, BigCommerce sta lanciando ulteriori funzionalità per incrementare le conversioni.

Con il targeting granulare delle promozioni , i retailer possono applicare promozioni e modificare le opzioni con la possibilità di escludere prodotti già scontati. Questa maggiore flessibilità nel targeting dei prodotti è perfetta per i brand con ampie variazioni di prodotti.

“Su BigCommerce, la possibilità di effettuare rapidamente il checkout utilizzando un pagamento memorizzato è incredibilmente importante per la nostra attività e ha aumentato contestualmente il nostro tasso di conversione del 200%”, ha dichiarato Bianca Padilla, cofondatrice e CEO di Carewell.

Nuovi strumenti per semplificare le operazioni e massimizzare la crescita

Presto gli utenti potranno cercare, visualizzare e cambiare negozio con facilità grazie a una nuova barra superiore e a un design di navigazione aggiornato nel pannello di controllo di BigCommerce, caratterizzato da un aspetto più elegante e moderno.

Per maggiori informazioni e per vedere l’elenco completo degli aggiornamenti e delle integrazioni, è possibile consultare il sito di BigCommerce.