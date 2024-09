Bending Spoons pronta a licenziare il 75% dei dipendenti di WeTransfer

Secondo quanto riportato da Techcruch, per i dipendenti di WeTransfer si prospettano tempi durissimi: Bending Spoons, la società che ha acquisito WeTransfer a fine luglio, sta per licenziarne il 75%.

A confermarlo è il CEO di Bending Spoons, Luca Ferrari, in un’intervista rilasciata al media statuniìtense.

Ferrari ha affermato: “Una volta che la nostra visione è chiara, cerchiamo di colmare il divario tra lo status quo e la visione nel modo più rapido e completo possibile. In genere, questo comporta cambiamenti importanti in molte aree, compresa l’organizzazione. Non ci piace prendere decisioni dolorose o impopolari, ma siamo pronti a farlo quando crediamo che sia la cosa giusta da fare per aiutare l’azienda a prosperare. In questo caso particolare, la visione che abbiamo sviluppato è quella di un’organizzazione di WeTransfer più piccola e focalizzata, che crediamo sia meglio posizionata per servire il successo di WeTransfer con una visione a lungo termine”.

Una notizia che sicuramente non farà piacere ai circa 350 dipendenti di WeTransfer, come affermato dal media olandese Financieele Dagblad, secondo il quale una fonte interna ha lamentato la mancanza di trasparenza da parte del CEO di Bending Spoons: “Ferrari ha parlato con noi per cinque minuti subito dopo l’acquisizione tramite un collegamento video. Il messaggio di venerdì (con i prospettati licenziamenti, NdR) è stata la prima cosa che abbiamo sentito da lui”.

La strategia di riduzione del personale, in arrivo per WeTransfer, non è una novità in Bending Spoons: anche Evernote subì una sorte analoga nel 2023, con 129 licenziamenti. Per non parlare di Filmic, la cui intera forza lavoro venne lasciata a casa