Chris Coward nominqto Chief Operating Officer di BCS Consultancy

BCS Consultancy ha annunciato la nomina di Chris Coward a Chief Operating Officer, segnando un’importante fase strategica per la leadership e lo sviluppo a lungo termine dell’azienda.

Chris subentra a Scott Shearer, cofondatore di BCS, dopo un decennio caratterizzato da crescita e profondo orientamento al cliente. Nel suo ruolo di COO, supporterà i clienti lungo l’intero ciclo di vita dei data center, garantendo consulenza, competenza e valore di eccellenza in ogni fase del loro sviluppo.

Entrato in BCS nel 2017 come uno dei primi dipendenti, negli ultimi otto anni ha collaborato a stretto contatto con i fondatori James Hart e Scott Shearer contribuendo a trasformare l’azienda da società di consulenza britannica con fatturato a sei cifre in realtà globale del settore con oltre 165 specialisti distribuiti in cinque uffici nel mondo, realizzando oltre 300 progetti, fornendo consulenza su investimenti per oltre 23 miliardi di euro e raggiungendo un fatturato annuo superiore ai 25 milioni di euro.

In questo percorso, Coward ha guidato lo sviluppo delle capacità di project management di BCS, accompagnandone l’evoluzione da start-up di consulenza a realtà multiregionale. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella strategia delle risorse umane e nello sviluppo dei talenti, lanciando il programma di apprendistato per rispondere alla carenza di competenze nel settore dei data center e costruire al contempo capacità interne di lungo periodo.

Nella nuova fase di crescita internazionale di BCS, incentrata sulla maturità operativa e sulla creazione di valore duraturo, Coward ricoprirà un ruolo cruciale nel consolidare le fondamenta operative, accelerare la trasformazione digitale e preservare la cultura aziendale basata sulle persone e sul cliente.

“Ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con James e Scott in questi anni e desidero ringraziarli entrambi per la loro leadership e fiducia, che hanno plasmato il mio percorso e la cultura di BCS”, ha dichiarato Chris Coward, Chief Operating Officer di BCS Consultancy. “Man mano che l’azienda si afferma come realtà sempre più globale, il mio obiettivo principale è garantire che disponiamo dell’infrastruttura operativa, della tecnologia e del supporto necessari per assicurare ai nostri clienti uno standard di servizio elevato e costante, preservando i valori distintivi di BCS: una realtà che pone le persone al centro, guidata dall’esperienza umana e sostenuta da una profonda competenza tecnica nel settore dei data center”.

Domanda e dinamismo del settore

Leader globale nella consulenza per data center, BCS supporta alcuni dei più importanti programmi di infrastrutture digitali e critiche al mondo, assicurando chiarezza e affidabilità in ogni fase del ciclo di vita dei sistemi mission-critical.

Secondo il BCS Q4 Data Centre Commercial Report, la domanda di capacità del settore si mantiene robusta, con il 92% dei professionisti intervistati che prevede una crescita fino al 2026. L’intelligenza artificiale rappresenta un driver fondamentale: l’85% delle strutture non è ancora pronto per l’adozione dell’IA e solo il 14% è attrezzato per implementarla su larga scala.

Al contempo, i data center affrontano sfide significative sul fronte operativo e della sostenibilità: severa carenza di competenze specializzate, persistenti vincoli energetici, criticità nella supply chain e necessità di infrastrutture più resilienti. Tutte dinamiche che rendono indispensabile una leadership solida e strutturata.

In questa veste, Chris si concentrerà sul consolidamento dell’infrastruttura operativa di BCS durante l’attuale fase di espansione, garantendo continuità ed eccellenza nella fornitura dei servizi mentre i clienti gestiscono la transizione verso l’intelligenza artificiale. Investirà in strumenti e sistemi digitali a supporto dei team globali, mantenendo al contempo l’approccio incentrato sulle persone alla base del successo aziendale.

La nomina si inserisce nello sviluppo continuo di BCS e testimonia l’ambizione dell’azienda di guidare l’evoluzione dell’infrastruttura digitale, coniugando eccellenza gestionale, sostenibilità e portata globale.