Se ci troviamo spesso con iPhone a corto di batteria nel bel mezzo della giornata, conviene innanzitutto raccogliere quante più informazioni possibili sull’utilizzo del dispositivo.

Innanzitutto, può essere utile controllare quali app utilizzano il maggiore quantitativo di carica della batteria di iPhone: iOS offre un utile strumento che ci offre un quadro generale del recente utilizzo, anche in una comoda forma grafica, nonché informazioni più dettagliate.

Per verificare le attività e i livelli di carica di iPhone, nelle ultime 24 ore o negli ultimi 10 giorni, apri l’app Impostazioni dalla schermata Home di iOS e poi seleziona la voce Batteria.

Nella scheda Batteria delle Impostazioni di iOS puoi visualizzare i grafici delle attività e dei livelli della batteria di iPhone: seleziona il periodo che ti interessa toccando Ultime 24 ore oppure Ultimi 10 giorni, tra i tab visualizzati al di sopra dei grafici.

Questa schermata ti consente di individuare le app che hanno avuto l’impatto maggiore sul consumo della batteria di iPhone, con le percentuali di utilizzo e i periodi di attività.

Se tocchi le colonne nei grafici, la lista sottostante delle app si aggiorna per visualizzare, in ordine, quelle che hanno consumato di più nel periodo di tempo selezionato.

La lista delle app può essere visualizzata per attività, cioè quanto ogni app è stata attiva sullo schermo o in background (iOS mostra anche i dettagli dei parziali totalizzati in uso e in background), o per utilizzo della batteria, cioè la percentuale di carica utilizzata da ciascuna app.

Le statistiche mostrano anche quando iPhone è stato collegato l’ultima volta all’alimentatore e quale livello di carica ha raggiunto, così come informazioni su quanto a lungo lo schermo sia rimasto attivo.

Tali statistiche ci possono dare, anche a colpo d’occhio, interessanti informazioni sull’impatto che le attività quotidiane stanno avendo sul consumo della batteria del nostro iPhone.